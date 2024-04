Solos ante la 'Visitatio Sepulchri'

El pasado Sábado Santo los gandienses volvimos a tener el privilegio de asistir a una nueva representación de la ‘Visitatio Sepulchri’. Se trata de una pieza única, excepcional por sus características técnicas y, como tal, destacada aportación de la tradición cristiana a la cultura europea. Desde 1998, hace ya 26 años, la obra se viene representando aquí íntegramente, gracias a la sabia investigación del profesor José María Vives Ramiro y la perseverancia del Orfeón Borja, que nació precisamente para esto, bajo la tenaz batuta de Jesús Cantos.

Apelo al Ayuntamiento para que no ceje en su apoyo a esta magnífica representación, que resulta casi milagrosa y, por iniciativa estrictamente personal, me permito avalar la candidatura del Orfeón Borja ante esas entidades locales privadas que, tan generosa como ejemplarmente, promueven reconocimientos anuales a personas e instituciones que destacan por la defensa de la cultura. Este colectivo de esforzados aficionados bien merece que se incremente el amparo institucional que el Ayuntamiento le presta y, además, que se reconozca socialmente su esfuerzo por mantener viva la llama de la Visitatio. Primero, y fundamental, porque se lo han ganado; el Coro Borja materializa, año tras año, un producto de la más alta calidad, resultado de muchos ensayos, que nunca vienen bien y encima teniendo que competir, en ocasiones, hasta con el estruendo de tambores vecinos. Pero también, en segundo lugar, porque los gandienses estamos solos en el empeño de conservar esta joya de la cultura europea, que nació en nuestra ciudad y, lo que es más importante, sigue viva aquí y solo aquí.

Durante la legislatura pasada, la Generalitat Valenciana no consideró procedente tramitar la solicitud de Bien de Interés Cultural (BIC) firmada por el Ayuntamiento gandiense y no parece que el actual gobierno de la Comunitat se muestre más comprensivo para con la Visitatio de Gandia. Lo peor del caso no es la sensación de desamparo por incomprensión, sino el menosprecio, tal cual, que sugieren las razones aducidas por la Comissió tècnica per a l’estudi i inventari del patrimoni immaterial de la Comunitat Valenciana en su expediente de 28 de junio de 2023 para no tramitar el reconocimiento como BIC de la Visitatio de Gandia.

La normativa establece que la declaración de un determinado recurso como BIC debe contar con el informe favorable del Consell Valencià de Cultura, de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y de una universidad pública valenciana. En el caso que nos ocupa, los responsables del patrimonio cultural de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport no consideraron pertinente recabar dichos informes preceptivos por estas tres razones, que me parece conveniente dar a conocer, a título estrictamente personal y venciendo la inevitable sensación de vergüenza ajena que me provocan:

1- La primera y fundamental es que la Visitatio «no ha tenido continuidad en el tiempo». Aparte el concepto chusquero del patrimonio cultural que el argumento trasluce, quienes lo aducen saben bien -pues damos por supuesto que leen los papeles que se les envía- que esa falta de continuidad se debe a que en 1865 el arzobispo de Valencia Mariano Barrio Fernández (más ocupado en los problemas políticos del momento que por los asuntos teológicos y pastorales) prohibió la Visitatio -que venía representándose desde 1550, al menos- con la excusa de la desaparición del breve papal de Alejandro VI (una monja cocinera lo había quemado, junto con otros papeles viejos) que autorizaba a mantener hasta el Domingo de Resurrección el Monumento de Jueves Santo en la iglesia de Santa Clara, donde transcurría gran parte de la representación.

Resulta evidente, pues, que los gandienses no somos culpables de dicha interrupción, pero sí somos responsables de la recuperación íntegra del drama sacro y su representación desde hace ya más de 25 años. Los guardianes de nuestro patrimonio cultural no aclaran cuántos años seguidos juzgan ellos que debe cumplir un recurso para ser declarado BIC ni tampoco ven las evidencias y por eso toman decisiones confundiendo víctimas con verdugos. El argumento resulta patético, por no decir ridículo.

2- En segundo lugar, el informe da por hecho que la representación de la Visitatio carece de «implicación social» en Gandía. Tal cual. La afirmación confirma nuestra impresión de que estos implacables jueces, que se niegan a tramitar los expedientes que les llegan, no han asistido nunca a una representación de la Visitatio, como sospechamos, y desprecian lo que ignoran, pues parece evidente que desconocen por completo la realidad política, social y cultural de Gandia. No creo que haya nada que suscite hoy más consenso político en nuestra ciudad. Y no solamente no hay discusión política sobre la Visitatio sino que, además, cuenta con la implicación de las asociaciones locales más potentes y prestigiosas, comenzando por la Junta de Hermandes de Semana Santa y terminando por las Fallas y Fomento, pasando por el CEIC Alfons el Vell, Pluja Teatre, todos los medios de comunicación y hasta el señor abad. No es fácil explicar este desconocimiento de nuestra realidad en el cap i casal, que alimenta la hipótesis de la explosiva combinación de ignorancia con mala fe.

3- Y, en tercer lugar, el informe que cuestionamos no se priva de hacer públicas sus dudas sobre la fidelidad al original de la representación actual, preguntándose abiertamente, sin ambages ni recato: «¿Responde a lo que fue? ¿Es una recuperación real, conforme al original?» La pregunta me resulta un punto ofensiva, pues viene a cuestionar la profesionalidad del profesor José María Vives, cuya competencia en la materia no se puede cuestionar tan a la ligera, sin prueba alguna, y su investigación específica sobre la Visitatio está documentada, explicada y contrastada. Por el contrario, la negativa oficial que comentamos nos consta que causa estupor en el mundo científico y académico. Este Sábado Santo, sin ir más lejos, asistió a la representación el profesor D. Francisco Javier Lara Lara, que fue director del coro de Silos, se ha jubilado como profesor de Musicología en la Universidad de Granada y está reputado como una de las autoridades mundiales más prestigiosas en canto gregoriano. Salió encantado.

La solicitud de BIC no implica reivindicar privilegio o subvención alguna. Muy al contrario, supone un compromiso público de mantener el bien en cuestión para legarlo a las generaciones venideras de la mejor manera posible. Pero, por lo visto, los gandienses estamos solos a la hora de afrontar este reto. Así hemos hecho el camino hasta aquí, recorriendo el que posiblemente fuera el tramo más difícil, y hemos conseguido recuperar, con todas las garantías, una joya que nos había sido arrebatada. Apuesto porque, con la ayuda o sin ella de quienes nos deberían ayudar, seguiremos adelante, aunque -eso sí- sin entender, una vez más, por qué a los valencianos nos cuesta tanto defender lo nuestro. Incluso cuando lo hacemos bien.