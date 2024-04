¿Existe el Club de Fútbol Gandia?

A la pregunta que encabeza este artículo he de responder que sí. Existe, pero sólo en su forma más esencial: el ADN blanquiazul resiste en todos y cada uno de los socios históricos o recientes de la entidad y en la memoria colectiva. El club forma parte, aunque cada vez más tenue, del patrimonio histórico de la ciudad. Gandia cree tener un equipo de fútbol en competición en la Tercera REF.

Pero si la pregunta hace referencia al aspecto social, está claro que no. Como entidad colectiva no existe. En su aspecto formal y cotidiano: número de socios, Junta Directiva, asamblea, etc, no existe desde hace ya algún tiempo.

En estos días de grave crisis financiera y no menos deportiva, se ha establecido un contacto extraordinario, una interpelación mediante burofax de contenido certificado a quienes se supone velan por la asociación deportiva: a su junta directiva. Porque un club deportivo es eso: una asociación de aficionados organizados que deben ser dirigidos por un presidente, democráticamente elegido y unos cargos que garanticen el cumplimiento legal de los fines del club entre los que se encuentran un secretario y un tesorero. Obvio es que toda entidad deportiva cuya realidad se prolongue en el tiempo es mucho más que un club, como dice el FC Barcelona. Este club no sólo pertenece a los socios, sino que además reside en la memoria colectiva de la ciudad.

En estos momentos de incertidumbre –es cierto que no es nada nuevo, pero ahora quizás la preocupación sea más en cuanto ya no están los históricos dirigentes que a su manera siempre lograron sacar adelante el proyecto– lamento que el Club de Fútbol Gandia sea menos que un club. Tiene la estructura adecuada en cuanto a cantera, organización deportiva y las formalidades federativas y reglamentarias, pero carece de lo esencial: la comunicación con los socios, la armonía.

Mediante un contrato de cuyas cláusulas no quiero acordarme, se cedió la gestión económico-financiera y deportiva del club, pasando a ser el Club de Fútbol Gandia no más que un doncel mantenido. Y aunque la realidad sea esa, legalmente no debería serlo. El Club de Fútbol Gandia, al menos en lo jurídico existe y esa enajenación llevada a cabo por una presidencia que creyó salvarlo de la desaparición aún no ha producido su más que previsible efecto fatal: que la entidad no siga los designios de los socios soberanos sino que una gestión externa y que realmente no es más que un contrato de servicios, domine el presente y el futuro de la entidad. Presente, en cuanto se realiza una gestión opaca sin la más mínima información legal-contable y la realización de asambleas. Futuras en cuanto que la contratación, tiene una finalidad más empresarial que deportivo-cultural: toda la gestión emprendida después de la aplaudida «salvación», consiste en llevar al club –aun sin socios– a la constitución de una Sociedad Deportiva cuyo patrimonio en un 51% está reservado, contractualmente, para el financiador «salvador».

En definitiva, un proyecto que no cuenta con los socios, que no los hace partícipes y que, desinformados, se sienten realmente huérfanos de ese patrimonio que aprecian y sienten de esa realidad histórica -el citado ADN blanquiazul- por la que se ha luchado intensamente en épocas pasadas.

¿Existe el Club de Fútbol Gandia? En la memoria e ilusión de los socios, sí. Como institución, claramente está en un limbo del que muchos dudan que pueda salir.