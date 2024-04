Lorena Figueres: "Ganar el Mundial tiene mucho mérito, pero representar a España es lo máximo"

Lorena Figueres Alario está feliz. Acaba de ganar su segundo título de campeona del mundo de pádel con España en la categoría "sénior" (veteranas) en el campeonato disputado en La Nucia durante toda la semana pasada.

No pudo participar en los dos primeros partidos de la fase de grupos ante Japón y Argentina por culpa de una lesión, pero su concurso fue decisivo en las semifinales ante Países Bajos y, sobre todo, en la gran final contra Francia al saldar con éxito sus dos compromisos en la categoría de +45.

Tras el Mundial y una vez recuperada su rutina como profesora de Educación Física en el IES Gabriel Ciscar de Oliva, la padelista de Gandia expresa su estado de ánimo: "Estoy plena de satisfacción porque ser campeona del mundo tiene mucho mérito, pero representar a España es lo máximo".

Figueres explica que "formar parte de la selección española es muy grande, todo un orgullo, teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de jugadoras de mi edad que hay en España. Que me hayan elegido de nuevo para vestir la camiseta del equipo nacional es lo que más me llena".

La jugadora gandiense destaca que "he tenido la suerte de formar pareja con la seleccionadora, Iciar Montes, en la final y sumar el punto definitivo. Que ella confíe en mí me satisface al máximo".

Para Lorena Figueres "ganar el Mundial en Las Vegas hace dos años fue muy especial porque era el primero y más aún después de haber sido campeona de Europa, pero este segundo mundial ha tenido el añadido de que ha sido en La Nucía, que es como jugar en casa, con la presencia de mis familiares, amigos, gente del instituto y, definitiva, mi afición".

Confiesa Lorena que "en el mundo del pádel ahora puedo decir que ya no me falta nada, ya no puedo pedir más. Si acaso, que me respeten las lesiones"

Su dedicatoria especial de este nuevo éxito es "para mi padre y mi madre, que siempre se han volcado conmigo, han dado todo lo que han tenido para que yo pudiera entrenar y competir al máximo nivel. Cuando gano algún título siempre pienso en ellos".

Su próximo reto llegará en apenas tres semanas en A Coruña con motivo del Campeonato de España de selecciones autonómicas, en el que participará como jugadora-seleccionadora de veteranas de la Comunitat Valenciana.