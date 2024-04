El sueño del ascenso pasa por Daimús y Miramar

Los equipos amateurs del Daimús Club de Fútbol y el Club de Fútbol Miramar son los mejor situados para consumar el ascenso de Tercera a Segunda FFCV. De hecho, son los únicos del grupo décimo de Tercera FFCV que dependen de sus resultados para subir, a falta de cuatro jornadas para que acabe la fase regular del campeonato.

El campeón sube directo a la categoría superior y el segundo clasificado juega una promoción de ascenso contra otro subcampeón de la misma categoría. En este grupo descansan dos equipos todas las semanas.

En estos momentos, el CF Daimús es líder con 51 puntos con tres partidos todavía por disputar, mientras que el CF Miramar es el cuarto clasificado con 44 puntos, pero aún la restan cinco encuentros por jugar ya que uno de ellos es todavía el del fin de semana del 25 de febrero que se suspendió por el incendio en el barrio de Campanar (Valencia). Ambos conjuntos se enfrentarán dentro de dos semanas en el campo daimusense de Els Xops en un derbi que se antoja decisivo.

Entre el Daimús CF y el CF Miramar se encuentran el Villalonga CF y el Atlético Albalat, segundo y tercer clasificados empatados a 45 puntos con la particularidad de que a los "lloberos" solo tienen dos choques más por jugar por los tres del cuadro de la Ribera. Villalonga y Albalat dependen de Daimús y Miramar para tener opciones de ascenso.

En el Daimús CF ya han echado cuentas. Si ganan el domingo en el campo de la UD Oliva "B" y en la siguiente fecha al CF Miramar en casa, ascenderán como campeones.

El entrenador del Daimús CF, Vicent Flores Palau, reconoce que "es verdad que somos los mejor situados, pero no nos podemos confiar. En este grupo puede haber sorpresas cuando menos te lo esperas. Hay que mantener la cautela e ir paso a paso. Primero vamos a intentar saldar con éxito el próximo compromiso". recordando la dificultad que entraña porque "no podemos olvidar que la UD Oliva B ganó al At. Albalat hace dos fines de semana".

En el CF Miramar saben que subirán si suman los 15 puntos que todavía tienen en juego, ya que eso significará que también han triunfado en el campo del Daimús CF.