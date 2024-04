Todo Rafelcofer despide al último "metge de poble"

Ajeno al movimiento que había a las puertas el centro, José Mateo Olmo, "Don José", pasaba consulta a las 13 horas con un paciente en el consultorio auxiliar de Rafelcofer. Él no lo sabía, pero iba a ser la última persona a la que atendería en su vida profesional. Este jueves, 25 de julio, cumple 70 años y ya no puede demorar más su jubliación. Deja de trabajar tras 41 años en el municipio, donde hay un importante número de vecinos y de vecinas que no han conocido a otro médico.

Mateo es, probablemente, el último "metge de poble". Llegó a la localidad de la Safor en 1983 desde Valencia con 29 años y se instaló en la Casa del Metge, esas viviendas que históricamente ha habido en muchos pueblos para alojar a los doctores que atendían a los vecinos. La mayoría procedían de fuera de la localidad y apenas pasaban unos años o meses y luego se marchaban. No fue el caso. "Don José" se enamoró de Rafelcofer y allí ha vivido, han nacido sus hija, Elisabeth y su hijo, Pablo, y allí seguirá.

El alcalde, Josep Monteserrat, le entrega la placa de la plaza que llevará su nombre / T.Á.C.

No es de extrañar, por tanto, que todo el municipio se haya volcado en su despedida. Él no sabía nada. Todo lo había organizado el ayuntamiento, con su alcalde, Josep Montserrat, al frente, y sus hijos. "Es un homenaje bien merecido a su trayectoria profesional en un pueblo tan pequeño y acogedor", explicaba el primer edil. Ha sido un gran reconocimiento para un hombre discreto, que quería marcharse sin estridencias (así lo creía él esta mañana cuando ha empezado a pasar consulta) pero no ha podido cumplirlo porque en el municipio pensaban que debía acabar a lo grande.

"Don José se lo merece"

"Don José se lo merece". Era la frase que, de forma unánime, pronunciaban los vecinos y vecinas que han conversado con Levante-EMV. Lola Soldevila se mostraba convencida de que "no tendremos otro como él" y Patricio Rodríguez destacaba que "se ha portado muy bien con el pueblo". Pepa y Pilar, otras vecinas reconocían su emoción y apuntaban, incluso, que "estamos llorando".

Pablo Mateo, hijo del médico, se mostraba "muy contento" con la respuesta del vecindario. "Para nosotros es muy emocionante lo que estamos viviendo. Estamos toda la familia aquí y la gente del pueblo ha querido venir a despedirlo", indicaba. Pocos segundos antes de que saliera de la consulta, Reyes, la mujer de José Mateo, no podía contener las lágrimas de la emoción y lo único que pudo pronunciar fue que "es impresionante lo que está haciendo la gente".

Una plaza que lleva su nombre

El vecindario estaba citado a las 13 horas, así que ha empezado a llegar un poco antes. Tiene fama, y así lo reconoce él mismo, de no mirar el reloj cuando está con un o una paciente, manteniendo la esencia de médico de pueblo, por eso hizo esperar un poco a todos los que aguardaban para homenajearle. Los primeros en recibirle, aún dentro del consultorio, han sido sus nietos pequeños, a los que ha abrazado emocionado. Ya fuera ha podido sentir el cariño que le tenía todo el municipio y que llenaba una plaza que a partir de ahora llevará su nombre. Ha sido su primera sorpresa. Ya es eterno en el municipio. El alcalde le ha entregadocomo regalo la placa que lucirá a partir de ahora en ese espacio. Todo ello entre los aplausos de centenares de vecinos y vecinas que se han acercado.

El médico Don José junto a su mujer, Reyes. / T. Á. C.

Posteriormente, se ha formado un pasillo hasta su vivienda, ubicada a unos cincuenta metros, donde ha recibido una sonora y enorme ovación. Con su nieto en brazos, el médico lo ha recorrido agradeciendo el cariño a todos y cada uno de los vecinos y vecinas. A la puerta de la vivienda ha sido recibido con castillo de fuegos artificiales y un pequeño convite para todos los vecinos y vecinas.

A la puerta de la vivienda se ha formado una cola de personas que querían felicitarle y despedirle. Tras lo cual ha tenido unos minutos para atender a este periódico, reconociendo que "no pudeo hablar de lo emocionado que estoy". Ha asegurado que "no me lo esperaba" y también que "yo no me hubiese jubilado, aunque reconozco que con 70 años ya va bien".

Asegura haberse sentido "muy agusto" en Rafelcofer, al que considera su pueblo y ha explicado que "me han dejado trabajar como médico de familia". Ha aprovechado para reivindicar el papel de los médicos en los pueblos, apuntando que "la medicina de familia es la especialidad más bonita que hay". Por último, ha deseado que "a mis compañeros les traten como me han tratado a mí".