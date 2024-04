Carta al presidente

Señor Presidente: Por la parte que me toca, acuso recibo de su «Carta a la ciudadanía» del pasado miércoles. Ni qué decir tiene que, como el resto de ciudadanos, no la esperaba. Como usted, yo también decidí tomarme un tiempo para valorarla, aunque necesité muy poco. Un día después de hacerse pública (escribo esto en la mañana del jueves) me permito comunicarle mis impresiones sobre la misma.

Comenzaré recordándole que su decisión no solo no es normal, sino que no tiene precedentes. Hasta ahora ningún presidente democrático había empleado el recurso de dirigirse a la población en los términos en que usted lo ha hecho ni había dejado en suspenso la actividad de la Presidencia durante cuatro días. Estamos sin ninguna duda ante un hecho histórico excepcional que ha conmocionado las cancillerías y ha puesto el foco internacional sobre nuestro país.

Por tanto, solo puedo deducir que su Carta responde a razones igualmente excepcionales, de mucho mayor alcance y gravedad que las de orden personal o familiar. Si la interpretación que hago de ella es correcta, su Carta apunta a la insuficiencia misma del sistema, cuyo funcionamiento formal, al parecer, no impide que, una y otra vez y en cada ocasión con mayor virulencia y sin ningún escrúpulo, se le pongan palos en las ruedas, técnica desestabilizadora que se remonta, en nuestra democracia, a las conspiraciones contra Felipe González, admitidas después descaradamente por quienes las organizaron, y que siempre entran en escena cuando llegan al gobierno partidos progresistas, cuya simple existencia es vista como una provocación por quienes los califican como «enemigos de España».

Creo, por tanto, que su excepcional escrito quiere poner el acento en la indefensión en la que incluso un presidente de gobierno elegido democráticamente se encuentra hoy en España ante poderes contra los que no puede luchar y, por responsabilidad, ni siquiera puede mencionar. No hace falta. Todos sabemos cuáles son, de qué partidos y medios se valen, y hasta dónde llegan sus tentáculos y su capacidad de maniobra, como sabemos que no es casual que resurjan con más fuerza que nunca en nuestro país precisamente cuando las democracias se ven amenazadas en tantos lugares del planeta.

Su «Carta a la ciudadanía» es un hecho insólito que sus enemigos políticos (ya que no podemos hablar, a estas alturas, de adversarios) se han apresurado a descalificarlo como estaba previsto: con ruido, furia y esa rechifla hispánica que permanece entre nosotros como una excrecencia de nuestra peor historia. Pero los demócratas que aún queden deberían preguntarse (salvo que compartan la opinión de Feijóo de que usted está loco) si existe otro modo de parar hoy en España al conjunto de fuerzas que antes daban golpes de Estado y hoy corroen el sistema valiéndose de las propias deficiencias del sistema, llevándose por delante todo lo que se opone a sus objetivos: personas, reputaciones, dignidades, el crédito de las instituciones y la voluntad popular expresada en las urnas con una impunidad que no existe en ningún otro país democrático.

Pues en ninguno se cuestiona, como en este, la legitimidad del Presidente del gobierno, ni la oposición le cubre de insultos cada día, ni ninguno ha vivido el clima de insurrección visto en las revueltas de Ferraz, y antes en las chácharas de militares retirados o en las concentraciones callejeras contra leyes ni siquiera promulgadas, ni en ninguno han aparecido las hordas bárbaras con la fuerza y osadía con que campean en España, ni se ha pedido desde las tribunas parlamentarias que se encarcele al Presidente, ni se le ha calificado de «dictador», ni se ha descargado sobre su familia, como ahora, el cúmulo de sospechas y calumnias como las que ahora sufre la suya.

Que todo eso se haya visto con menos escándalo que el que ha provocado su Carta me parece un buen indicador de la pasta de la que está hecha medio país, pues lejos de reprobar tales comportamientos, muchísimos españoles los aplauden con entusiasmo y los refrendan en las urnas.

Entiendo, pues, que usted está pidiendo respeto a la condición representativa de Presidente del Gobierno y que no ha encontrado otra manera de hacerlo que informando a los ciudadanos, hasta donde puede, de las amenazas que hoy pesan sobre ella, haciendo un amago de dejar el cargo. Es un gesto, como ya he dicho, excepcional, producto de una situación también excepcional y de la imposibilidad de frenar de otro modo a los involucionistas y a sus secuaces, a quienes aconsejaban hace pocos meses que «el que pueda hacer, que haga» y hoy observan satisfechos lo que juntos han sido capaces de hacer y hasta dónde pueden llegar. No creo que, en este país sin memoria, sin derechas liberales, con menos dignidad de la que presume y sin mucha cultura democrática su «Carta a la ciudadanía» sirva para provocar una reflexión colectiva sobre el grado de desestabilización que sufrimos, alentado por las fuerzas reaccionarias que ahora le han situado a usted y a los suyos en su punto de mira. Ni el fango, ni el ruido ni la furia van a parar. Pero creo que su Carta puede ser útil para poner a una mayoría suficiente, como el espejo en el camino de Stendhal, ante la realidad desnuda, la dimensión de los riesgos de destrucción democrática que acechan a este atribulado país y la necesidad de hacer algo al respecto.

Y, ahora, vuelva a su trabajo y represéntenos, porque este golpe de mano también lo vamos a parar.