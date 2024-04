Potries clama contra la falta de medios sanitarios

El alcalde de Potries, Sergi Vidal, ha remitido un escrito a la Conselleria de Sanidad en el que ha mostrado su descontento por la situación que vive la localidad, que, según denuncia, carece de medios médicos para atender las necesidades del consistorio.

Según ha explicado, el municipio cuenta, en su consultorio auxiliar, con una doctora que atiende durante algunas horas por las mañanas de lunes a viernes. Uno días el horario es de 8 a 11 y en otras de 12 a 15. En ese tiempo, indicaba Vidal, "atiende a cuatro pacientes con cita previa cada 15 minutos, lo que significa que les dedica menos de cinco minutos a cada uno de ellos".

Esto ocurre, según apunta, mientras en el municipio "cada vez hay más vecinos, que significa más SIP", un gran porcentaje de ellos ya en la tercera edad. A estas cuestiones se suma la existencia de un centro residencial para personas con discapacidad, la atención médica de los cuales depende del consultorio auxiliar de Potries. En este sentido, desde el ejecutivo recuerda que "se trata de personas de edad avanzada, con más necesidades de anteción médica".

Pero eso no es lo peor, prosigue el primer edil, ya que, como señala, cuando esta profesional no puede acudir no tiene nadie que la sustituya y hay jornadas en las que el municipio no cuenta con servicio médico y es enviado a Beniarjó en caso de que haya alguna urgencia. En cambio, apunta, "tenemos dos administrativos que sí que suplen las bajas de otros municipios, dejándonos a nosotros sin ese servicio", lo que le lleva a preguntarse "¿por qué no buscan a una persona sustituta en el otro pueblo". Vidal ha mostrado su indignación con que la Conselleria "siempre prioriza a otros municipios por encima de Potries", señala.