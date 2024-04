«Tarde o temprano el club se quedará la concesión del Náutico de Gandia»

No habrá paz en la concesión administrativa del espacio que ocupa el Club Náutico de Gandia a la empresa Alcara Infraestructura, aprobada esta misma semana en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV).

El «perjudicado» de esa decisión, el propio Club Náutico, ha anunciado a este periódico que, si bien esperaban esa decisión, también tenían clarísimo que iban a presentar un recurso, primero en la vía administrativa y, si es rechazado, entrar en la vía judicial.

David González, presidente del Náutico, no tiene la más mínima duda. «Estamos absolutamente convencidos de que la concesión, tarde o temprano, será para el club», señala en declaraciones a este periódico, y advierte que hay procesos judiciales que todavía no se han cerrado, por lo que estima conveniente que la APV no autorice a Alcara la ocupación de ese espacio que, entre tierra y lámina de agua, se aproxima a los cincuenta mil metros cuadrados.

Según González, pese a estar obligada a ello la APV todavía no ha resuelto la totalidad de las alegaciones que el Club Náutico presentó a lo largo de este proceso que ya dura cerca de diez años. Y recuerda, además, que cuando inicialmente se entregó al club la concesión, la APV obligó por escrito a iniciar las obras del nuevo proyecto, lo que llevó a ejecutar la primera fase, consistente en la demolición del edificio social.

David González también responde afirmativamente al ser preguntado por si su proyecto tendría financiación. «Dos entidades bancarias avalaron la operación», indica, y añade que, pese a eso, lo lógico era no comenzar a construir mientras no se resolviera este conflicto.

El futuro del Náutico, por lo tanto, seguirá pendiente de las resoluciones de una batalla judicial, independientemente de que Alcara Infraestructuras, como es su pretensión, entre en ese espacio y, previsiblemente a finales de año, comience las obras de su proyecto de marina abierta en el que invertirá más de siete millones de euros. La idea es que pueda inaugurarse en el plazo de otros dos años.

Cientos de deportistas y el 93% de los amarres ocupados

«Estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, nuestros deportistas están subiendo al podio a pesar de estar navegando con patera que ellos mismos tienen que reparar cada semana, tenemos el cartel de completo en nuestra dársena, estamos en récord de ocupación en lámina de agua».

Así se expresa David González respecto a la situación social de la entidad que preside. Además de las decenas de deportistas que compiten en remo, vela y otras disciplinas, la escuela tiene 770 matriculados.

Respecto a la situación de los amarres, según insiste en presidente, de los 210 disponibles hay 195 ocupados, lo que supone un 93%, un número que ascenderá en la temporada alta que tiene su máximo en los meses del verano.