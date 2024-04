El 'crooner' de la trompeta Rubén Simeó llega a Gandia

El Museu Faller de Gandia acogerá el próximo domingo, 5 de mayo, a las 19 horas, un concierto del trompetista Rubén Simeó acompañado por la Agrupación Musical Santa Cecília de Ador. El recital está organizado por los Festers del Santíssim Crist de l’Empar, de la misma localidad.

El concierto, según sus promotores, será «una inmejorable oportunidad para que el público experimente la magia de la música en vivo con un repertorio para trompeta solista y banda de música que promete sorprender y deleitar a los asistentes, para escuchar obras de grandísima musicalidad y muy espectaculares sólo al alcance para su interpretación por parte de grandes virtuosos del instrumento».

Y Rubén Simeó es uno de ellos. Nacido en Vigo hace 32 años, desde muy pronto destacó con la trompeta, lo que le llevó a dar conciertos en grandes auditorios y programas de televisión, con gran éxito de público y crítica musical, que elogiaban su madurez técnica e interpretativa a tan poca edad. Con sólo 12 años grabó su primer disco y actuó como solista en el Concierto de Navidad con la Orquesta Sinfónica de la RTVE en el Auditorio Nacional de Madrid.

En 2005, con apenas 13 años, actuó acompañado de la Banda Municipal de València en su concierto de Navidad. Ha actuado con otras grandes bandas sinfónicas de países como Francia, Alemania, Italia, Turquía, China, Costa Rica, Perú, Ecuador o Venezuela. No ha dejado de recorrer el mundo haciendo giras. Es profesor en el Conservatorio de Plasencia.

Actualmente está realizando la gira «Close to you», con bandas de música de varias localidades, en la que interpreta temas clásicos como «My way» o «Can’t Help Falling in Love». Es artista principal de la marca «Fides».

Las entradas para el concierto ya están a la venta en la página ‘web’ «eventbrite.com», con un precio de 14 euros.

Por otra parte, la víspera del recital, el sábado 4, Rubén Simeó ofrecerá una clase magistral en Ador, en la Casa de la Música, de 10 h a 14 horas. Tendrá dos modalidades; para alumnos activos, con formación musical, con un precio de inscripción de 40 euros, y para oyentes, limitada al aforo del salón, por 20 euros.