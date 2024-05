Prieto: "No hay libertad sin igualdad y no hay democracia sin memoria"

Como cada año, el PSPV-PSOE de Gandia ha conmemorado esta mañana en el cementerio municipal el Primero de Mayo con el tradicional acto reivindicativo que se efectúa en la ciudad desde la Transición con el objetivo de recordar a todas aquellas personas que lucharon por la defensa de la libertad y la democracia. Un Primero de Mayo en el que los Socialistas de Gandia han hecho bandera de los valores democráticos.

Los socialistas que han acudido al acto en el cementerio de Gandia. / Natxo Francés

El secretario general del PSPV de Gandia y alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, ha afirmado en su intervención que “vivimos en tiempos complicados en los que tenemos que recordar que no hay libertad sin igualdad. Se puede reivindicar la libertad como el primer principio, pero no se puede ser libre si no se parte en condiciones de igualdad. Por lo tanto, si no hay igualdad, no hay libertad”. Al mismo tiempo, Prieto ha indicado que “no hay democracia, sin memoria. En la defensa de nuestro pasado para conquistar el mejor futuro, tenemos que recordar que somos porque fuimos y, sobre todo, que seguimos siendo porque otros compañeros, antes que nosotros, comenzaron la lucha de las libertades”.

El líder de los Socialistas de Gandia también ha puesto de manifiesto que “una democracia desmemoriada, no es democracia. Una democracia que no honra a sus ciudadanos, no es democracia. De este modo, la plenitud de la democracia se conquistará en la medida que seamos justos y honestos con el legado de aquellas personas que se dejaron la vida por la defensa de nuestros ideales”.

Prieto ha recordado que “hemos sido el primer gobierno democrático de la ciudad que ha abierto la fosa común del cementerio" en donde se hallaron los cuerpos de los republicanos fusilados en los meses posteriores a la victoria franquista en la guerra civil. "Ha costado muchos años encontrar donde estaban aquellos ciudadanos, algunos de ellos concejales socialistas, que murieron precisamente en defensa de esos derechos”.

Por último, lanzó un mensaje de esperanza: “El mejor futuro está por conquistar y lo haremos todos juntos con nuestras acciones y con nuestro trabajo en las instituciones públicas”

Gil recuerda la carta de Pedro Sánchez

Por su parte, la presidenta del PSPV de Gandia, Liduvina Gil, se ha referido a la situación nacional y a las reacciones a la reciente carta del presidente del Gobierno para remarcar que “los ataques que está sufriendo el presidente Pedro Sánchez no son a él, sino a todo el que representa, es decir, a una fuerza progresista como la nuestra". Según Gil "ahora, la derecha, contagiada por la ola de la extrema derecha, utiliza la máquina del fango y la mentira para intentar tumbar a un gobierno que es el que más ha hecho por mejorar la vida de las personas. Y ahora quieren continuar con esas tácticas para perseguir los valores democráticos, que están amenazados”.

La concejala socialista gandiense también ha querido recordar que “en la Comunitat Valenciana, PP y Vox se han puesto de acuerdo con una ley que blanquea el franquismo, y ahora tienen la poca vergüenza de utilizar la palabra ‘concordia’, cuando la verdadera ley de concordia es la Ley de Memoria Democrática que aprobó el gobierno de Ximo Puig". Liduvina Gil ha concluido señalando que el Partido Socialista "siempre ha defendido la democracia" y será "el que defenderá siempre la memoria de las personas que lucharon por la libertad".

En este tradicional acto de cada Primero de Mayo en el cementerio de Gandia también han intervenido el niño Àlex Banyuls con una alocución que ha sorprendido a todos los asistentes, así como el secretario de Ideas y Programas, Estrategia y Memoria Histórica de Joves Socialistes de Gandia, Héctor Giner, quien ha expresado que “no todos los partidos son iguales", por lo que ha pedido a los presentes, y especialmente a los jóvenes, que "abran los ojos" para que diferencien las políticas de derecha y las de izquierda. "Nosotros siempre nos hemos identificado con la lucha por la igualdad y la libertad. Estas han sido y son nuestras señas de identidad”, concluyó Giner.