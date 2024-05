Se busca dueño para una burrita en Gandia

No son pocas las veces que los responsables de la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente (SPAMA) de la Safor, encuentran a las puertas de su refugio, ubicado en la partida de la Banyosa, a animales que han sido abandonados allí por parte de alguien que los dejan allí atados creyendo que menoscaba menos su conciencia que si lo suelta en cualquier calle.

En alguna ocasión, incluso, las cámaras han registrado cómo una persona llegaba en el coche y lanzaba al animal por encima de la valla, con el peligro de causarle algún daño que ello puede generar.

La última llegada curiosa que han registrado en la entidad ha sido la de una burra. El animal se encontraba atado a la valla del albergue y el personal de SPAMA, al verle, le puso un capazo con comida y agua.

Según han informado desde la protectora, finalmente el animal, que no disponía de chip, no llegó a entrar al refugio, donde, según las fuentes, no tenían problema en acogerlo, sino que fue trasladado a un centro hípico. En cualquier caso han realizado una publicación en sus redes sociales para tratar de encontrar a su posible dueño.

Desde la entida aseguran que, actualmente, en las instalaciones disponen de varios ponis y caballos, y que cuentan con un buen número de animales poco comunes, además de los perros y gatos, que son principalmente los que recogen de las calles de aquellos municipios en los que prestan servicio.