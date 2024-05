El drama y la comedia

El eco de la carta de Sánchez (en la que citaba a Eco) continúa provocando reacciones y reverberaciones. Sin embargo, las más llamativas no han llegado del bloque PP-Vox, tan previsibles que bien pueden pasarse por alto, sino desde sectores, digamos progresistas, o del minúsculo campo liberal, que han criticado la «Carta a la ciudadanía» como un suceso desconcertante y prescindible recargado de sobreactuaciones. Ni siquiera el simpático John Carlin pudo resistirse a la tentación de comparar a Sánchez con Xavi, el entrenador del Barça, que tampoco se va, después de haber anunciado a finales de enero su retirada, mientras los humoristas publicaban en periódicos serios viñetas de Sánchez, sentado en su despacho, junto a un diploma que proclamaba «Premio Nacional de Teatro», o sacando conejos de la chistera.

«Más política y menos comedia», «Mucho ruido y pocas nueces», «Me voy, me voy, pero me quedo», «Carta de Pedro a los hispanos», «El vano adiós», son algunos de los títulos de las decenas de artículos que ilustran el rechazo o los reparos a una actitud tan insólita como, a la postre, decepcionante para muchos. Si eso ocurrió en la esfera donde aún se respira cierta dignidad periodística y se mantiene el respeto hacia los hechos es fácil suponer cómo trató a la fachosfera la «Carta a la ciudadanía». Curiosamente, la calificación de «narcisista», nuevo invento semántico de las derechas carpetovetónicas aplicado a Sánchez, también ha asomado en las críticas de quienes nunca han cultivado el tremendismo antipresidencial –género típicamente español– pero parecen fascinados por la épica de la renuncia, como si la reflexión anunciada por Sánchez solo tuviese sentido como el primer paso de una dimisión inminente.

Son puntos de vista difícilmente aceptables, como demuestra el hecho de que la mayoría no surgieran tras hacerse pública la Carta de Sánchez sino después, una vez que el Presidente confirmó su continuidad en el cargo. Con ser ese dato importante, resulta casi anecdótico comparado con los criterios empleados para desaprobar el comportamiento del Presidente y que, en general, omiten o relativizan las razones que lo provocaron y se centran en cuestiones de forma, en el exceso de teatralización, en las sospechas de cálculo y artificio que supuestamente habrían inspirado la carta presidencial.

Pero lo importante no es eso, sino si lo que dice la Carta de Sánchez es verdad y si constituye un grave problema para el país.

¿Es cierto o no que la denuncia contra la mujer del Presidente (y en definitiva contra el Presidente) se basa en falsedades? ¿Es cierto o no que ha sido presentada por organizaciones ultras y que la derecha no se ha opuesto a ella, sino que ha intentado e intenta sacar réditos políticos de esa maniobra? ¿Es cierto o no que ha habido un juez que la admitido? ¿Es cierto o no que esa clase de ‘fakes’ corrompen la democracia e impiden el funcionamiento de gobiernos legítimos? ¿Es cierto o no que la injerencia de la justicia en la política (y me refiero a una injerencia deliberada, o sea, al lawfare) es una triste evidencia? ¿Es cierto o no que esas prácticas han sido consentidas cuando no incitadas por muchos medios de comunicación? ¿Es cierto o no que el PP y las cloacas del Estado en manos del PP pretendieron acabar políticamente con Sánchez ya hace 10 años, encargándole el trabajo sucio a Villarejo? ¿Es cierto o no que las democracias tienen un grave problema con los fabricantes de bulos que hay que resolver con urgencia en vista de la impunidad con la que actúan y hasta dónde han llegado?

Si todo eso es cierto, no parece guardar ninguna relación con la comedia sino con la tragedia. Sin embargo, esas preguntas palidecen ahora en numerosos medios alejados de la fachosfera ante cuestiones accesorias, que, no sin contradicción, reducen la Carta de Sánchez a un capricho personal, a un arrebato, pero también a un frío caso de estrategia cesarista o a un lastimoso show o sainete que bien nos podríamos haber ahorrado con un poco de responsabilidad o, como diría Feijóo, de «madurez».

Pero si queremos que, como ciudadanos, nuestros actos y opiniones tengan sentido, tendremos que admitir que es imposible valorar la Carta de Sánchez sin responder, al mismo tiempo, a las preguntas arriba planteadas, tan actuales como hace una semana.

Siempre y cuando, claro está, todavía seamos capaces de distinguir, en los problemas políticos de gran calado, lo crucial de lo circunstancial, el dedo de la luna, el culo de las témporas y la verdad de las mentiras. Lo que hoy parece tan difícil como hace una semana.