Cada any, el dia 9 de maig, està dedicat a Europa, una commemoració que fa que ens preguntem sobre la seua realitat i el seu futur en un món que està canviant ràpidament, sense la consistència d’una memòria clara sobre el que ha estat el nostre espai europeu històric i cultural. També, des de la nostra experiència, tenim evidències immediates que ens mostren que la nostra Europa de cada dia és com l’aire que respirem. No ens adonem d’això tan natural, però hi és com un substrat segur, ferm, on podem alçar les més diverses obres, relacions, des dels productes del supermercat a les novetats literàries o artístiques, tot passant pels negocis, el turisme o qualsevol iniciativa personal o col·lectiva. La part més important de tal constatació és l’evidència de la presència de molts dels nostres conciutadans originaris de desenes de països europeus que viuen i treballen ací, amb les seues peculiaritats lingüístiques, culturals i religioses, com també els gandians que viuen i treballen en altres ciutats europees.

Però el rostre d’esta Europa quotidiana és molt divers per la procedència dels seus habitants llatins, germànics i eslaus, principalment. Entre tanta diversitat, els europeus tenim un cert d’aire de família, una cultura d’evident arrel cristiana, amb alguns valors humans i ètics generalment admesos, sempre amb les més que evidents excepcions. Hi hem d’afegir també, entre altres consideracions, que, com en qualsevol família, ens ha tocat una alta dosi de sofriment i ben poques celebracions festives, perquè la història d’Europa, per la seua concentració territorial, té unes quotes de sofriment ben altes, massa sovint produïdes per una quasi permanent «guerra civil», com un conflicte heretat absurdament de generació en generació, amb el més alt grau tràgic en el segle XX.

Una cultura, a més, amb diverses ànimes, ben diferents d’altres molt més autocentrades com la xinesa. L’europea és una cultura de moltes llengües, d’autèntics vehicles de la memòria i d’una particular visió del món, fruit d’una llarga experiència, d’una manera de ser humans en un espai i en un temps ben identificats, amb una gran potencialitat de futur. Una riquesa humana i cultural tan complexa té inclús la capacitat de plantejar-se la seua desaparició en un arriscat exercici que expressa la confiança de ser una cultura ben forta i potent, una proposta que ja no és possible davant d’una mort anunciada, però que no acaba d’entendre que la cultura és fràgil, com tota obra humana, sense arribar a cremar llibres, com en altres temps. És també una cultura que té diversos temperaments: humanista i pessimista, universalista i localista, oberta i tancada, racionalista i irracionalista, democràtica i autoritària, com la mateixa ambigüitat de la condició humana. Una cultura, en definitiva, capaç de produir un sublim Bach i un nefast Auschwitz.

La cultura europea actual, després de la II Guerra Mundial, és una més de les cultures del nostre món. La mateixa Europa ja no té el protagonisme d’altres temps, ni políticament ni econòmicament. ¿La cultura europea té algun futur? Alguns diran que encara és un esplèndid lloc de la memòria, un ric museu, o un «parc temàtic» per a curiosos i turistes d’altres continents. Alguns diran que és inútil seguir amb una cultura capaç de justificar les més fosques tendències humanes i possiblement fóra millor, en un món global, seguir el solc nord-americà que ha eliminat el sentit tràgic de la condició humana i predica i practica una acomodatícia forma de vida, allunyada de qualsevol extrem, i que fomenta, a més, un potent individualisme. D’altra banda, no sols Europa, pot caure en el perill del replegament, de renunciar a qualsevol pretensió de proposar idees universals o amb voluntat de ser-ho, i retornar als enfrontaments interiors, a la ‘finís Europae’, aquell tòpic tan difós a la Viena imperial de finals del segle XIX. Potser Europa, alliberada d’ideologies hegemòniques i de domini universal, ara pot aspirar a un nou paper, encara que siga modest, en l’escenari de la complexa representació del món del segle XXI.

Un paper que ha de començar per la convicció de no afegir llenya al foc dels enfrontaments, tan freqüents en l’actualitat, i treballar esforçadament per arribar a una pau universal, des d’un diàleg permanent sense cap objectiu d’obtindre adhesions, sinó d’establir ponts entre totes les cultures per tal de trobar un fons comú basat en l’experiència humana, en tots els seus aspectes. Una experiència que en la cultura europea, de manera constitutiva, està estretament lligada a la idea de la raó, a la capacitat d’anàlisi i d’interpretació de qualsevol realitat, inclús la religiosa. Una opció que també passa per la defensa de la centralitat de la persona, que no ha de ser mai un mitjà per aconseguir algun profit, sinó que té sempre una finalitat per ella mateixa i una dignitat, unida a la moralitat, totalment diferent del sentit del preu, que és sempre relatiu. De tal manera que s’ha de tindre ben clar que a l’home se’l pot ensinistrar com un animal, però l’autèntica educació serà sempre ensenyar a pensar i a desenvolupar el criteri moral per a l’elecció del bé. Siga dit tot açò com un senzill homenatge a Immanuel Kant en acomplir-se els 300 anys del seu naixement i que encara és un dels més grans estímuls europeus que, ara i ací, animen a pensar, des de la llibertat, des de la raó oberta a la realitat total.

Una vegada més, com en tants moments de la seua història, Europa ha de continuar cantant l’himne a l’alegria del combinat Schiller-Beethoven, tan ple d’optimisme i de voluntarisme de cara al futur, o deixar-se dominar per la simfonia dels adéus de Haydn, com un resignat final de trajecte.