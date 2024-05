Alcalde futbolista, capitán del ascenso

Robert Miñana Giménez es el alcalde de Daimús desde junio del año pasado como nº1 de la lista de Compromís. Desde entonces trabaja de primera autoridad municipal, pero también es arquitecto por estudios y futbolista-defensa central en su tiempo libre.

De hecho, es el capitán del equipo amateur de su municipio que este fin de semana pasado ha logrado el ascenso a Segunda FFCV (antes 1ª regional) como campeón de liga en Tercera FFCV (antes 2ª Regional).

Lleva toda su vida dándole al balón, casi siempre en el Daimús CF, menos dos temporadas que jugó en Bellreguard de cadete de segundo año y juvenil de tercero.

El del sábado es su segundo ascenso de categoría con el Daimús CF. Hace tres años ya vivió otro en primera persona e igualmente con el brazalete en su brazo.

Para Robert "el ascenso es un motivo de alegría para el Daimús CF, pero también para toda la localidad. Los vecinos y vecinas no te piden que subas de categoría, pero se alegran si lo consigues".

Además, añade el alcalde, "para los niños y niñas de la base el ascenso del primer equipo es un espejo en el que mirarse. Es bueno que la cantera tenga una aspiración real y que luche por lograr su objetivo como ha hecho el amateur".

Miñana le dice a todos los integrantes del club y a vecinos y vecinas que "disfruten de este momento porque esto no pasa todos los días. También es bueno recordar que ha habido épocas malas como la del descenso de hace dos temporadas".

El capitán daimusense anuncia que "vamos a celebrar el ascenso con la gente mediante una rua por la población, seguramente el sábado 25 de mayo, cuando acabe la temporada".

Once titular del Daimús CF en el partido del título y el ascenso con Robert Miñana en sus filas / Levante-EMV

Confiesa Robert Giménez que "las obligaciones de ser alcalde han hecho que me perdiera más entrenamientos y partidos que los que hubiera querido. Antes de iniciarse la temporada le dije al entrenador que no quería ser capitán porque no sabía si podía cumplir con los compromisos que ese puesto requiere, pero el técnico confío en mi y me confirmó para llevar el brazalete".

La temporada ha sido muy positiva, pero "no todo un ha sido un camino de rosas. Hemos tenido altibajos, aunque en el fútbol solo se recuerda el final, si es bueno, como así lo ha sido. Además de ascender como campeones, también contamos con el máximo goleador y el portero menos goleado de la liga", destaca Miñana.

Sobre el partido decisivo del sábado ante el CF Miramar, Robert comenta que "el rival nos lo puso muy difícil, pero nosotros marcamos un gol que nos dio el triunfo y ellos no. Al final imperó la deportividad y los jugadores y técnicos visitantes nos felicitaron por nuestro éxito".

Robert Miñana Giménez no quiere parar. Su deseo es volver a vestirse de corto la próxima temporada y lo intentará.