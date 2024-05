L’arquebisbe Damià Polou

El dia 4 de maig de 1756 moria Damià Polou, un important personatge nascut a Gandia en 1679, encara conegut per donar nom a un carrer, que va ser arquebisbe de Reggio Calàbria. La seua família tenia bones relacions amb la Casa ducal i amb la Col·legiata, possiblement per ser metge el pare. Desconeixem com va ser la seua infància i primers estudis i si va assistir a les aules del col·legi i universitat de Gandia.

Als anys finals del segle XVII el trobem a l’Estudi General o Universitat de València, encara en època foral, on es farà conéixer per una vocació intel·lectual àmplia i inquieta en contacte amb el cercle dels «novators» o pre-il·lustrats, com Tomàs Vicent Tosca i Joan Baptista Coratjà, molt interessats per la renovació científica, sobretot de les Matemàtiques, càtedra a la qual opositarà en 1696, però que serà obtinguda per Coratjà. Va cridar tant l’atenció en els exàmens, que Tosca i el Claustre Major li permeteren una lectura extraordinària o unes classes especials sobre l’esmentada ciència.

Però el fracàs possiblement el va centrar definitivament en l’estudi del Dret, encara de tendència molt tradicional a València, i ben prompte va ser Batxiller en Lleis i Doctor (1698) i Batxiller i Doctor en Cànons (1699). Els següents anys els va dedicar a les oposicions i va obtindre la Segona pabordia vespertina en Lleis en 1701, però ja no aconseguí la matutina en les oposicions del mateix any. D’acord amb els estatuts universitaris, per a ser professor i paborde, de tal manera que per a poder fruir d’algun benefici o rendes eclesiàstiques unides al càrrec de catedràtic, havia de rebre la tonsura clerical. Començava així, als 23 anys, la seua breu carrera de professor a l’Estudi General valencià, condicionada per la guerra de Successió entre Felip V i l’arxiduc Carles d’Àustria, iniciada com a conflicte internacional, però ben prompte convertida en guerra civil. Així, per exemple, el duc de Gandia serà filipista, mentre el doctor Polou, austracista. L’arxiduc, arribat a València el dia 30 de setembre de 1706, uns dies després jurarà els Furs i serà reconegut rei dels valencians, de tal manera que Polou formarà part de la comissió jurídica encarregada de comprovar si les ordres reials s’ajustaven al dret foral.

L’avanç de les tropes borbòniques obligà a l’arxiduc a traslladar-se a Barcelona a principis de març de 1707. Després de la batalla d’Almansa (25 abril 1707), l’entrega de la ciutat de València (8 maig 1707) i l’abolició dels Furs (29 de junt 1707), Polou va fugir possiblement cap a Barcelona com altres canonges, pabordes i professors, mentre començava una dura i sistemàtica repressió contra els austracistes. Un decret de la Inquisició, a principis de 1708, va publicar la llista de 14 eclesiàstics tots ells absents del regne, entre els quals figurava el paborde Polou, que eren degradats de l’estat clerical i, en conseqüència, passaven a la jurisdicció civil, amb la pèrdua dels seus béns i càrrecs. Així, als 28 anys, acabava la seua presència a la terra nadiua i la dedicació universitària, mentre la seua vida entrava en un incert futur.

Damià Palou, en un quadre de la Universitat de València / Levante-EMV

Començava també, des del punt de vista documental, una època sense referències sobre les vicissituds de la seua vida. Allunyat de la família, de la professió i del país, possiblement amb alguna protecció de l’arxiduc, ben prompte emperador d’Àustria, s’hi guanyaria la vida amb algun encàrrec oficial o fent de preceptor dels fills d’alguna família noble, ben diferent de la situació del tardà austracista fra Antoni Folch de Cardona, arquebisbe de València, acollit a la cort de Viena, on moriria en 1724. La seua residència als territoris del sud d’Itàlia, assignats a Àustria pels tractats d’Utrecht (1713) i Rastadt (1714), van fer de l’emperador Carles VI també rei de les Dos Sicílies, amb el tradicional control sobre l’Església. En este ambient, el doctor Polou rebrà l’ordre sagrat del sacerdoci quan ja tenia 42 anys, un fet que significava una meditada opció d’integrar-se en el poble d’aquelles regions de Calàbria i Apúlia, ara com «il prete don Damiano». Ben prompte el trobarem de canonge a la catedral de Palerm, ben segur per obra de l’emperador, i tot seguit, en 1724, serà nomenat arxiprest, amb quasi autoritat episcopal, de la ciutat d’Altamura, tan coneguda pel seu potent comerç i les magnífiques edificacions, algunes de procedència medieval.

No va sorprendre que en 1727 el papa Benet XIII el nomenara arquebisbe de Reggio Calàbria. La seua acció pastoral, fins a la seua mort en 1756, va ser d’una amplitud i eficàcia extraordinàries: formació dels futurs sacerdots, rigorosa administració dels béns diocesans, constant ajuda als pobres i, especialment, a les xiquetes, creació de centres d’ensenyança des dels graus inferiors als superiors, convocatòria de sínodes diocesans per al foment de la predicació i la disciplina clerical, construcció d’esglésies i protector de fundacions de convents, entre altres moltes iniciatives. En ocasió dels grans desastres sanitaris, com la pesta de 1743, o el terratrèmol de 1750, va contribuir a superar-los amb accions de caràcter social i de treball. En 1734 el regne de les Dos Sicílies va ser assignat a Carles de Borbó, però Damià Polou continuà en el seu càrrec episcopal. La posteritat l’ha recordat com un arquebisbe molt proper, savi i munificent, és a dir, de gran generositat.

Entre tantes preocupacions, no va oblidar mai a la seua família ni a la seua ciutat nadiua. Així, en 1743, enviava unes relíquies al seu germà Lluís, canonge de la Col·legiata, i a les seues germanes. També, inclús després de la seua mort, encara tenia vigència la fundació econòmica que havia instituït en favor de la Col·legiata de Gandia quan era canonge a Palerm. La seua memòria a la Universitat de València encara està present gràcies al retrat que figura en el seu paranimf. A la nostra ciutat, un poc transitat carrer continua recordant un dels seus fills més il·lustres, per saviesa i bondat.