Qué hacer este fin de semana en la comarca de la Safor

Este viernes día 10 en Gandia y como es tradición desde 2014, el alumnado destacado del departamento de tecla del Conservatorio Josep Climent d'Oliva realizará un recital benéfico para ayudar al Centro de Acogida Francesc d’Assís de Palma de Gandia. Se presentarán obras destacadas del repertorio pianístico, situando a la música como herramienta de ayuda a las necesidades básicas de los más desfavorecidos de la sociedad. Será a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura con aportación solidaria de 5 euros.

Se inaugura en Gandia este viernes día 10 la exposición "El segle de Marcelino Camacho; El segle dels treballs i els drets". se trata de una muestra que aprovecha la figura del sindicalista Marcelino Camacho para hacer un recorrido por el siglo XX. Organiza: Comissions Obreres del País Valencià CCOO PV (Secretaria de Cultura Confederal, Unió Intercomarcal de la Safor, i Federació de pensionistes). La exposición se podrá ver en la sala B de la Casa de la Cultura hasta el 21 de mayo, de lunes a domingo en distintos horarios.

Imagen del cartel de la exposición sobre Marcelino Camacho / Levante-EMV

En la tarde-noche del sábado 11 en Gandia se celebra "Camilo Superstar", un concierto solidario con el cantante Jordi Sánchez con el fin de recaudar fondos para la investigación del "Síndrome de Wolfram". Organiza la Associació AFASW- Alianza de Familias afectadas por el Síndrome de Wolfram con la colaboración de la regidoria de Sanitat del Ayuntamiento de Gandia. El precio de las entradas oscila entre los 10 y 12 euros. El recital es a las 20 horas en el Teatre Serrano.

En clave de tradiciones y también en Gandia "Qui no fa la vespra, no fa la festa". Con esa nomenclatura se presenta la jornada previa a la celebración de la Mare de Déu dels Desemparats que organiza el Grup de Danses Rebombori, en la que también participan otros grupos como Trapig, Dolçaines i Tabaleters de Rebombori i cant d’estil Marian Salido acompañados por la Rondalla l’Agredolç. Colabora la Associació Mare de Déu dels Desemparats, Insigne Colegiata de Gandia y el área de Cultura, Fira i Festes del Ayuntamiento de Gandia. Sábado día 11 a las 21 horas en la plaza Major.

En el Teatre del Raval de Gandia celebran el Dia Mundial del Reciclaje con una jornada lúdica y en familia en torno a la concienciación medioambiental. La CasaCalba y el Teatre del Raval presentan el espectáculo "Miranius" a las 18 horas del sábado día 11 con entradas a 6 euros (anticipada) y 8 €, y a las 17 y y a las 19 horas dos sesiones de "Pull & Play Interactive" con entrada gratuita.

Gandia ofrece un amplio abanico de posibilidades para este fin de semana. Por ejemplo, una obra de teatro en el Serrano, "El contracte", que va a ser estrenada por la compañía saforense Xirimiri. Dirige Ana Sentieri, que también es intérprete junto a Diego Rufat. En esta tragicomedia se reflexiona sobre la necesidad de leer la letra pequeña de un contrato. La cita es el domingo 12 de mayo a las 19 horas en el Teatre Serrano. Entradas a a 8 euros.

Los amantes de la historia tienen su opción este domingo día 12 a las 13 horas en Gandia con la iniciativa "Conoce el Palau Ducal" a través de sus personajes principales con una visita teatralizada. Alejandro VI, María Enríquez o Francisco de Borja son sólo algunas de las personalidades que podrás encontrar y descubrir su fascinante historia. Los interesados deben informarse en la página www.palauducal.com.

La Asociación de Familiares de Represaliados y Represaliadas por el Franquismo de Oliva (ARFO) y la concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Oliva, que dirige Ramona Pérez, han organizado para este viernes 10 de mayo el VII Ciclo de Memoria Democrática, que este año puerta por nombre ‘Hagamos Memoria en Oliva: Memoria y Educación’. Las actividades se desarrollarán en el Museu Etnològic, Casa de la Festa, Centre Polivalent o la plaza de la iglesia de Santa Maria.

Tavernes de la Valldigna anuncia su propuesta musical para este viernes 10 de mayo con un recital de clarinete y piano en la Casa de la Cultura. Un concierto donde se podrá disfrutar de tres grandes músicos como Vicent Alberola, quien estará acompañado por Nicolás Teixeiro en clarinete y Enrique Bagaria en piano. El concierto es a las 20.30 horas con entradas a 3,50 euros.

Vicent Andrés Estellés es el protagonista de la actividad cultural que se realiza en la Font d'en Carròs este sábado 11 de mayo. Es un taller de poesía y vino, una experiencia literaria en la que se marida el vino y la poesía del autor de Burjassot, a cargo de la escritora y artista, Anna Moner. Este acto tendrá lugar a las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal.

Miramar inicia este domingo 12 de mayo la programación de la Setmana de la Gent Gran y lo hace con la fiesta de Sant Francesc de Paula, que organiza la Associació de Jubilats i Pensionistes. Una "despertà", orxata y fartons, pasacalle, misa, comida y procesión con castillo de fuegos artificiales se incluyen en la jornada.

Músicos de la Associació de Palma de Gandia / Levante-EMV

La Associació Amics de la Música de Palma de Gandia colabora de nuevo en el proyecto "L'escola canta", en el que participa el CEIP La Murtera d'Ador-Palma. Por tal motivo, la banda ofrecerá un concierto este sábado a las 19 horas en el Auditori de la Casa de Cultura de Palma. Participarán los escolares del centro y los músicos de la banda.

Benifairó de la Valldigna acoge un concierto de bandas juveniles con la participación de la Banda Juvenil de l'Escola de Música "Pepe Rafaela" de la SM L'Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, i el Conjunt Instrumental de l'Escola de Música "Mestre Amorós" de la SUM de Simat de la Valldigna. Será a las 19 horas de este sábado 11 de mayo con la organización de la Societat Musical l'Entusiasta.

Vicent Alberola y Nicolas Teixeiro al clarinete y Enrique Bagaria al piano protagonizan este sábado 11 de mayo en la Almàssera del Monestir de la Valldigna (Simat) una noche de música clásica. El programa incluye temas de Brahms, Mendelshonn, Poulenc, Poncielli y Bassi-Giampieri. A las 19 horas.