Oliva recupera la Gala de l'Esport després de sis anys

L'Ajuntament ha programat una intensa activitat esportiva per al mes de juny, que inclourà, a més de la Gala de l'Esport, la Gala de Cloenda dels XLII Jocs Esportius Municipals Fase Local, el I Triatló Olímpic i Sprint H&M Oliva, la Copa d'Espanya de Wing Foil 2024 i la Final del Circuit Nacional Spain Wing Foil 2024, i el XXVI Trofeu de Pilota Gregori Maians d'Oliva.

L'alcaldessa Yolanda Pastor, el regidor d'Esports, Joan Mascarell, i el de Turisme, Salva Llopis, han presentat aquest matí els esdeveniments programats, que enguany s'inclouran en la programació de la Fira i Festes d'Oliva 2024. També han estat en la presentació el president de la ALEEO (Associació Local d'Entitats Esportives d'Oliva), Francisco Escrivà Mata, el trinqueter i ex jugador de Pilota Valenciana Paco Brines (Coeter II), i el president del Club Triatló Oliva, Alex Benimeli.

Joan Mascarell, regidor d'Esports: "Hui presentem la intensa programació esportiva que hem preparat per al mes de juny, amb més de 30 esdeveniments, 6 campus d'estiu i 5 gales de fi de temporada. Hem volgut incloure els events principals en la programació de la Fira i Festes per donar-li més relleu. Estem especialment orgullosos de la recuperació de la Gala de l'Esport, després de 6 anys sense realitzar-se, amb noves bases i obrint la Gala a la participació de les entitats esportives."

Francisco Escrivà Mata, president de l'ALEEO: "Estem molt contents i agraïts que s'haja recuperat la Gala de l'Esport. A més tindrà dues novetats importants: a partir d'ara serà anual i se celebrarà al parc de l'Estació. Sé que els clubs estan il·lusionats i presentaran als seus candidats per a les categories programades: millor esportista o equip local, millor esportista o equip de cada entitat esportiva, trajectòria, i reconeixement al foment i promoció de l'esport."

Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva: "He d'agrair el treball de tots els departaments perquè tindrem un mes de juny ple d'activitats, amb la Fira i Festes i amb tota la programació esportiva. Estem molt contents de totes les activitats que s'estan programant amb la col·laboració de diversos departaments, com ara el Wing Foil, en el que participen Esports i Turisme. I també amb la Gala de l'Esport, perquè l'Ajuntament ha de reconéixer l'esforç i el treball dels nostres esportistes i clubs, i el fet que porten el nom d'Oliva allà on van."

A continuació tots els detalls de cada esdeveniment:

-GALA CLOENDA XLII JOCS ESPORTIUS FASE LOCAL.

Divendres 7 de juny a les 17.00 h, en el Pavelló Esportiu Municipal. És l'acte on s'entregaran les medalles a tots els participants dels jocs esportius. Amb més de 500 participants.

-GALA D'ESPORT CIUTAT D'OLIVA 2024

Divendres 14 de juny a les 19.30 h en el Parc de l'Estació. Després de 6 anys tornarà a celebrar-se la Gala de l'Esport d'Oliva amb la novetat que hi ha 4 categories de premis:

− Millor esportista o equip local.

− Millor esportista o equip de cada entitat esportiva.

− Premi especial a la trajectòria esportiva.

− Premi especial de reconeixement al foment i promoció de l'esport.

Cada entitat esportiva local podrà presentar la proposta per al lliurament del premi al millor esportista o equip del seu club o associació esportiva, així com una proposta per als altres premis, ateses les bases que regulen la Gala de l'Esport Ciutat d'Oliva 2024.

El termini de presentació de les propostes és de l'1 al 30 de maig de 2024 al Registre General de l'Ajuntament de manera telemàtica.

(Teniu les bases en els documents adjunts).

-I TRIATLÓ OLÍMPIC I SPRINT H&M OLIVA.

Ja hi ha més de 200 persones inscrites per participar.

Diumenge 16 de juny a les 8.30 h en la platja de la Mitja Galta serà l'eixida.

Torna un dels triatlons més antics de la Comunitat Valenciana amb nova organització i nou circuit de bici.

-COPA D'ESPANYA DE WING FOIL 2024 I LA FINAL DEL CIRCUIT NACIONAL SPAIN WING FOIL 2024 (organitzen les regidories d'Esports i Turisme).

Amb la presència del regidor de Turisme, Salva Llopis.

Des del divendres 14 de juny fins al diumenge 16 de juny, en la part de la posta de la Creu Roja de la platja d'Oliva.

L'horari no està definit perquè dependrà del vent, però la competició tindrà lloc al llarg dels 3 dies.

-XXVI Trofeu de Pilota Gregori Maians d'Oliva.

Dimarts 18 de juny i divendres 21 de juny les 2 semifinals i dimarts 25 de juny la GRAN FINAL.

És un dels trofeus de pilota en modalitat raspall més importants i antics de la Comunitat Valenciana. Per primera vegada des de fa molts anys s'ha canviat al mes de juny perquè fa menys calor i per coincidir amb la Fira i Festes.