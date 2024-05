La vida i la mort de les elits a la Safor

Baltasar Oriola, noble i fadrí, tornava de València un 1 de maig de 1732 en una calessa. A l’altura de la torre Tavernes dos genets custodiaven el trasllat a Cullera d’una dona denunciada pel Sant Ofici. «Tira-li, Xoxim», exclamà Antoni Mora en reconéixer el passatger... Al cap d’unes hores, a Tavernes tocaven a sometent perquè un home jeia mort a la vora del camí de la Marina de dos ferides d’arma de foc: una, sota l’ull esquerre i l’altra, en el coll.

Es podria tractar del fragment d’una novel·la negra, però és un episodi històric de la vida diària dels patricis locals que s’havien d’enfrontar a qualsevol greuge perpetrat contra la reputació familiar o l’honor de les dones.

Ara com ara, a partir de la documentació, podem conéixer la vida privada del poderosos: des de l’estratègia per a convertir-se en nobles, fins a la nupcialitat, l’espai domèstic o el bon morir. L’ascens i el reconeixement social es planificava amb cura de generació en generació, sacrificant els fills en matrimonis d’interés, però també enviant la Cort de Justícia a embargar els clients morosos que no pagaven els interessos dels censals. Així mateix, despenent molts diners en representació social com ara manteniment de criats i esclaus, construcció de cases grans o compra de joies i carruatges.

Nobles de sang o de privilegi

La majoria dels personatges de la comarca que conformaven els quadros de poder entre el segle XVII i XVIII acudiran a la via del privilegi reial per a convertir-se en nobles. Ho faran primer a través del Consell d’Aragó i, ja després de la guerra, directament davant la Cambra de Castella, aportant un full de serveis en què no faltava el mèrit de posseir una bona hisenda o haver ocupat les magistratures de govern en les seues viles o llocs. D’altres, però, refusaven acudir a la via del privilegi perquè es consideraven nobles de sang, heretada dels avantpassats i no nouvinguts i, per tant, havien de demostrar la seua condició en una instància judicial.

D’aquest segon cas, i a la Safor, tenim a Antoni Almúnia, senyor del Ràfol i Castellonet, i els seus cosins de la Font d’en Carròs, que seran declarats nobles (1662) per l’Audiència de València. Ambrós Isco de Quincoses, governador del ducat, també aconseguirà una executòria de noblesa (1682). Al segle XVIII el procediment per a ennoblir-se no canviarà gaire; això sí, entre els mèrits figurarà l’adhesió i fidelitat a Felip de Borbó. Tot al llarg d’aquest segle, mercaders, botiguers però també terratinents, assoliran un tractament jurisdiccional diferent de la resta de la població. Joan Antoni Ducos, d’origen francés, mercader de sucre i cacau, serà reconegut com a noble (de sang) pel parlament de Pau l’any 1722. Per contra, el mercader local Mateu Cebrià, futur baró de Mislata, acudirà directament al privilegi reial (1747).

Bodes obligades

La planificació del matrimoni en el Barroc valencià suposava una fita cabdal en l’estratègia familiar per a l’ascens social i la consolidació de la posició, l’honor i el patrimoni. Les negociacions nupcials comportaven dilatades reunions entre parents amb amenaces, violències i xantatges subtils en forma de promeses d’herències.

Decididament, els patricis saforencs apostaven pels matrimonis consanguinis, això és, per les unions entre familiars molts acostats, algunes de les quals vorejant els límits permesos de l’incest. Sobretot abunden els casoris entre cosins germans, però també entre tio i neboda. De vegades, matrimonis dobles entre familiars d’una mateixa generació o de diferents. A Gandia, Mateu i Jeroni Cebrià, pare i fill, vidus i amb família, casaven en segones núpcies amb les germanes Boïgues: el primer, l’any 1696; el segon, en 1710. A Oliva, durant la segona meitat del segle XVII, dos germans Ferrandis de Mesa s’unien amb dos germanes Salelles Roses. La finalitat, depenent de la combinació, era recuperar herències que havien estat dispersades, en forma de donacions o dots per, precisament, parents d’aquells que anaven a casar-se.

Tampoc però eren estranys els matrimonis no tolerats o desiguals protagonitzats per individus rebels que no claudicaven davant les imposicions del clan. L’any 1708, i a Oliva, la publicació d’unes amonestacions canòniques prèvies a la unió entre Carles Siscar i Laura Ripoll va provocar un autèntic terrabastall. Guàrdies de vista en les cases dels promesos, amenaces de mort, soldats repartits per tots els carrers, fugida del nuvi i intervenció de l’arquebisbe. Per la seua part, el totpoderós Lluís Jeroni Pastor, advocat i mà dreta del duc, ja madur, decidia raptar la seua futura esposa, Maria Anna Escrivà i forçar un matrimoni no consentit (1717).

L’espai domèstic

La vida íntima i privada de les famílies benestants de l’horta de Gandia s’articulava en una tipologia de casa caracteritzada per l’entrada com a element singular. Aquest era un cos central obert i amb funcions de distribució, però també de representació social en forma de sales i, de vegades, menjador. El notari sol comptar el nombre d’entrades coincidint amb el nombre de navades que té la casa. Algunes residències tenien estances a dos mans de les entrades i, d’altres, només a una.

Els dormitoris principals, de vegades només un, estava compost per avantcambra i alcova on apareix el llit de fusta noble, el dosser, el parament i les draperies en forma de teixits luxosos com domàs i seda. Al costat del llit, imatges de caràcter religiós i una cortina cobrint un llenç de paret a manera d’oratori, enmig de la qual una creu o un santet al davant de l’escut familiar.

Caldria assenyalar els aspectes més recòndits o íntims a tenir en compte en un habitatge del moment: el plat d’aram per a recollir les sagnies, la perruca estotjada, la navalla barbera o la presència de cossis per a prendre el bany, tant en els dormitoris, com en la cuina. En aquest últim espai trobem la llar omnipresent, el pou amb la corriola i, característic d’aquesta època, la xocolatera amb el molinet i les xicres. La latrina es dissimulava en el pati o en l’hort, a l’esquena de la casa.

En concret, les residències amb hort rodat, a banda d’acollir fruiters, testos d’herbes aromàtiques i flors, comptaven amb un viver ple d’aigua per a rentar la roba i també per banyar-se durant el rigorós estiu. La casa en si dels poderosos es constituïa en un microcosmos vist que algunes acollien almàssera, celler, estables, colomer, una estança per a pastar pa, una altra per a filar la seda i, sempre, l’andana o criador dels cucs.

El palau dels Almúnia de Castellonet de la Conquesta / Levante-EMV

Com més voluminosa era la fortuna, més obligat es veia el cap de la nissaga, per la fragilitat de la vida i l’atzarós destí, a preparar el bon morir. Per una banda, calia organitzar i planificar el sosté de tots els plançons, no només el de l’hereu, sinó també i, principalment, el dels fadrins, els fills rectors o frares, les monges o el de les filles que no s’havien casat. A la Safor i en el segle XVIII avança amb força la mentalitat d’un repartiment més igualitari de l’herència, evitant concentrar patrimoni i privilegis en el primogènit i premiant a determinats fills per haver tingut cura dels ancians.

D’altra banda, tot notable, per la seua condició, s’encarregava del patrocini i cura de la vida espiritual de la comunitat on s’inseria. No sempre, però majoritàriament en el moment de testar, organitzava el programa de les obres pies destinades, precisament, a facilitar el pas del moribund, si eixe era el cas, a la millor vida. A Oliva, per exemple, els Maians restauren ermites de les quals són patrons. Al seu torn, els senyors de vassalls fan llegats per a les esglésies en forma de reparacions o de donació de quadros i objectes de culte. D’altres, però, prefereixen fundar beneficis en les seues capelles sepulcrals.

En definitiva, l’obra que publiquem no esgota el coneixement de la vida quotidiana de les oligarquies a la Safor durant el Barroc i el Segle de les Llums, tot i que sí que té la intenció de posar una primera baula en les investigacions futures que vindran.