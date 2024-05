David Navalon guanya el XXXIII Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2024

L’escriptor d’Albaida David Navalon Bernabeu, que en l’actualitat resideix a Alacant, ha guanyat, per segona vegada, el XXXIII Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2024 que organitza cada any la Mancomunitat de Municipis de la Safor. L’obra, Tinc una vida al·lucinant va ser triada per unanimitat del jurat i serà publicada per Tàndem Edicions.

Es dona la casualitat que és la segona vegada que guanya el Premi Carmesina, ja que l’any 2016 va guanyar el XXV Premi amb l’obra La senyora Neus, publicada per Tàndem Edicions.

El jurat de la XXXIII edició del certamen ha estat presidit per Jordi Puig, conseller-delegat de Cultura de la Mancomunitat, i format per Paula Soriano (d’Edicions Bromera), Maria Josep Marín (membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua), Lirios Jordà (il·lustradora i escriptora), Joan Portell (escriptor i crític literari) i Francesc Puigpelat (guanyador del Premi Carmesina 2023), actuant com a secretària Vicenta Palanca, es reuneix per videoconferència el dia 14 de maig de 2024.

Sobre l’obra guanyadora, el jurat ha valorat que és molt divertida i està ben estructurada, ja que el discurs està molt treballat, és dinàmica i crida a la curiositat de les històries tractades".

Sobre 'Tinc una vida al·lucinant'

Alejandro és un xiquet estrany. Son pare és una gallina. Sa mare, un gall. La seua àvia és un arc de Sant Martí i el seu avi, un xef famós entre les formigues. Els únics de la família que no són estranys són el seu unicorn i el seu germà Tres, que és un cinc. Quines coses li passaran per a què Alejandro no vulga ser normal?

L’editorial Tàndem Edicions és l’encarregada de publicar les obres guanyadores d’aquest premi literari, organitzat cada any per Mancomunitat de Municipis de la Safor, acompanyat d’una dotació de 3.500€. Així, el certamen compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Diputació Provincial de València.

David Navalon (Albaida, 1978) és mestre d’Audició i Llenguatge i escriptor de literatura infantil. També publica articles pedagògics en la revista Guix i ha sigut guia de busseig. Ha sigut guanyador d’altres premis literaris com el Premi Fundación Los Maestros amb La flor que no sabía ningún cuento; Premi de la crítica dels escriptors valencians amb La senyora Neus; Premi Ciutat d’Alzira amb El guardià dels cinc secrets, o el Premi d’Algemesí amb Ara sí que l’he feta bona.

Altres llibres publicats per l'autor són El guardià dels cinc secrets (Bromera, 2014), Aitana, investigadora privada (Bromera, 2016), La senyora Neus (Tàndem, 2016), Minerva, una vampira de veritat (Bromera, 2019), Ara sí que l'he feta bona! (Andana, 2022), Els monstres de la vall (Bromera, 2022), El cavaller, el cavall, el drac i l'esquimal (Perifèric, 2022) i La flor que no sabía ningún cuento (Palabras de agua, 2022).