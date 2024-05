Els neandertals, uns cosins desconeguts

Els neandertals, els humans més propers, «els nostres cosins llunyans», segons l’encertada expressió de Rebecca Wragg Sykes, s’han posat de moda i s’han convertit en tema de publicacions, tant científiques com de divulgació, novel·les, documentals o exposicions, entre moltes altres formes d’expressió científica o d’imaginació. Cada vegada que apareix alguna nova troballa o una reconstrucció hipotètica, com la d’una dona de la cova de Sanhidar, al Turquestan iraquià, excavada des de 1951, tornen a posar de relleu la fascinació per aquella espècie humana extingida fa milers d’anys.

Ens recorden, aquells cosins llunyans, la història d’un parent que no sabíem ni que existia, del qual ens assabentem, sense cap més notícia prèvia, de la seua existència i que anuncia que vol visitar-nos. Per curiositat volem conéixer-lo, però tot passant per diverses fases, des de l’estranyesa, a la por al desconegut o els dubtes sobre les seues intencions de refer uns lligams familiars fins ara inexistents. Quan, finalment, el coneixem ens diu que passarà uns dies de visita i tornarà al seu país, on l’esperen la seua família, el treball i els negocis. S’hi produïx una certa decepció perquè no és com havíem imaginat, i ara ja no és possible conéixer-lo més i saber com era en realitat. De manera semblant, cada volta que s’ha descobert alguna nova espècie humana, com la del neandertal, a Alemanya, l’any 1856, no ha sigut fàcil fer-nos a la idea d’haver trobat un parent, del qual no sols no en sabíem res, sinó que ens obriria al descobriment d’una llarga parentela dels Sapiens, de nosaltres, fins arribar a tota una sorprenent història de milions d’anys.

És de gran utilitat comprovar com va ser la recepció de la troballa en els anys immediats, que per sort ho podem contrastar amb opinions autoritzades, com la del professor Laureano Pérez Arcas, autor del manual universitari ‘Elementos de zoologia’, publicat per primera vegada en 1861, és a dir, cinc anys després del descobriment de la part superior de la volta d’un crani, molt estret, de poca altura i dotat d’uns arcs superciliars prominents. L’esmentat professor insistia en l’existència d’una sola espècie humana, amb els matisos propis de l’època sobre les abundants teories sobre les races i les seues característiques no sols físiques sinó també culturals, com el llenguatge, amb un transfons evident de colonialisme i domini dels civilitzats sobre els salvatges.

El mateix autor no s’està de citar algunes de les opinions suscitades pel descobriment d’una nova espècie humana, de tal manera que alguns defensaven que era la baula o pas intermedi entre els animals irracionals i l’espècie racional. D’altres, per desconéixer la datació del fòssil, asseguraven que s’hi tractava d’un intermedi entre «la raza blanca y la aceitunada». S’hi arribà, entre tantes absurdes afirmacions, a identificar-lo amb algun celta, o pitjor encara, a creure que la capacitat del crani «se encuentra entre el de neandertal y el de ciertos idiotas». El mateix professor Pérez Arcas afirmava que l’actual espècie humana procedia de l’Àsia central, des d’on s’havia dispersat, tot generant diferències, a la resta del món. La posterior investigació, com és ben conegut, ha situat a l’Àfrica oriental el bressol de la humanitat.

Pel mateixos anys ja s’estava produint la cobertura intel·lectual de tot el que afecta a l’origen de l’home, en bona part gràcies a Charles Darwin (L’origen de les espècies, 1859) on va exposar la teoria de l’evolucionisme i la selecció natural, i de Gregor Mendel (en l’article ‘Experiments d’hibridació en plantes’, 1866), definidor de la teoria de l’herència biològica, que ja havia llegit i anotat una traducció alemanya de l’obra del savi anglés. Començava així una de les més grans transformacions del paradigma científic.

Fa ben poc, la ja citada escriptora científica anglesa Rebecca Wragg Sykes, en el seu assaig sobre els neandertals, ha comentat algunes de les aportacions de la cova del Bolomor, a la Valldigna. Amb autèntic humor anglés, hi explica com els neandertals rostien les tortugues posant la closca damunt el foc, de tal manera que s’ablania i després es podia trencar-la a colps, i així llevar-li les entranyes i les extremitats. L’autora diu que cuinar «a la manera de Bolomor» s’escampà per molts llocs, encara que la tècnica de colpejar les closques canvià amb el temps. Més enllà de les anècdotes, Wragg Sykes exposa la visió més recent sobre els neandertals, amb aportacions de gran novetat com la genètica, la diversitat de llinatges, l’encreuament amb els Sapiens i la pervivència de percentatges de l’ADN neandertal en totes les persones, excepte les d’ascendència subsahariana.

Els sapiens, l’única espècie humana actual, han desenvolupat la capacitat d’inventar enemics en la pròpia comunitat o llinatge, un invent que haguera agradat al jurista Carl Schmitt, un dels més importants ideòlegs del nazisme, de tanta influència en la filosofia política espanyola dels anys 40 al 60 del passat segle, per exemple amb el seu esquema «amic-enemic» com una tendència natural per tal d’afirmar-se enfront del desconegut, sempre perillós i negatiu, i que torna a ser moneda corrent als nostres dies, encara que siga la més gran perversió del cristianisme, de les aspiracions de les grans religions i dels humanismes més fraterns.