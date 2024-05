La Plaça de Llibre de Gandia ompli d'activitats el centre de la ciutat fins al diumenge

Gandia va inaugurar ahir la 4a Plaça del Llibre que, sota el lema 'Arrels i territori', tindrà lloc fins al diumenge amb un munt d'activitats culturals centrades, especialment, en el llibre en valencià. Una vegada més, la plaça Jaume I serà l'espai on s'instal·larà el major aparador de la literatura valenciana, el qual, enguany, creix respecte a l'edició anterior i suma la participació de més d'una trentena d'editorials i institucions i vora 2.500 títols a disposició del públic.

Durant la inauguració, la regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, va destacar que, a pesar d'algunes dificultats, tots els agents implicats han aconseguit que, un any més, esta celebració entorn al llibre es puga celebrar. "Gandia no es podia quedar sense la seua Plaça del Llibre", va dir.

La cita cultural oferirà una "programació transversal" dirigida a tots els públics, amb Vicent Andrés Estellés i les propostes arrelades al territori com a protagonistes, completarà les quatre jornades del festival literari.

En aquesta quarta edició, se suma una nova institució organitzadora, el Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals (CEIC) Alfons el Vell, entitat que celebra enguany el seu 40 aniversari i es posiciona com un dels principals suports de la Plaça del Llibre celebrada a la capital de la Safor.

Més de 40 activitats

Gandia tornarà a reflectir les seues arrels a la programació de la 4a edició de la seua Plaça del Llibre. Marcades per un perfil transversal i dirigides a tots els públics, les més de 40 activitats gratuïtes previstes a l'esdeveniment comptaran amb una presència destacada de Vicent Andrés Estellés i la vinculació al territori a través de presentacions de les principals novetats literàries, recitals poètics, taules rodones, exposicions o tallers, entre altres accions, segons va detallar Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, durant la presentació.

Les propostes amb gust saforenc seran una de les principals consignes que definiran el programa amb accions com ara 'Tasta el valencià! Les Coques de la Safor', que tindrà lloc a la Biblioteca Central, i estarà a càrrec de Xon Doménec sota l'organització de la Coordinadora pel Valencià Safor-Valldigna d'Escola Valenciana. Pilar Gregori, presidenta de l'entitat cívica, defineix la Plaça del Llibre de Gandia com una "oportunitat única" per a presentar a la ciutadania projectes de promoció lingüística com ara 'Tasta el valencià', iniciativa que, explica, "acosta la llengua als nouvinguts a través del vocabulari genuí lligat a la nostra gastronomia".

D'altra banda, també tindran lloc activitats com ara la presentació del llibre 'Els nostres arrosos', de Ximo Carrión, editat per Drassana, o el showcooking que, sota l'organització del Campus Universitat Politècnica de València, durà a terme José Ismael Gimeno amb el nom de 'Mossets de literatura. Estellés gastronòmic'.

Precisament, l'any del centenari del seu naixement, el poeta Burjassot serà altre dels fils conductors d'aquesta edició del festival literari. 'Musicar Estellés', la taula redona organitzada per Cefire Gandia i CEIC Alfons el Vell, en la qual participaran els cantautors Eva Dénia, Pau Alabajos i Andreu Valor; el teatre infantil 'El fill del forner', a càrrec de Disparatàrio, seran algunes de les propostes que giraran al voltant de l'escriptor valencià.

Però no serà Estellés l'únic poeta homenatjat a la fira, Maria Ibars, Escriptora de l'Any 2024 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), també hi formarà part a través de 'Poesia i paisatge', acte organitzat per l'AVL, moderat per Maria Àngels Francés, i que comptarà amb la participació de Maria Josep Escrivà i Josep Lluís Roig.

D'altra banda, la Plaça del Llibre de Gandia també acollirà 'Elles: constel·lació poètica', un recital musicat per Clara Andrés que, amb l'organització d'Acció Cultural del País Valencià, reunirà les veus d'Anna Ballester, Anna Gascon, Maria Josep Escrivà, Isabel Canet, Rosa Maria Sabater, Anna Chover, Imma Mànyez i la vicesecretària d'Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Josepa Costa, qui recorda el suport d'ACPV des de la primera edició de la Plaça del Llibre a través de projectes musicals d'autors i autores valencianes per tractar-se d'una "encertada iniciativa" que treballa per la promoció i normalització de la llengua i cultura pròpia.

L'organització de la Plaça del Llibre ha convidant a gaudir dels 2.500 títols, "per a totes les edats i gustos", que enguany ompliran les prestatgeries d'un espai de llibreria dirigit per Ambra Llibres, Gavina Llibres i Llibreria Ferrer.

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte organitzat per la Fundació FULL - Fundació pel Llibre i la Lectura, l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Gandia (IMAB), el CEIC Alfons el Vell i l'Ajuntament de Gandia i compta amb la col·laboració Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l'Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), Saforíssims Societat Literària, la Universitat Politècnica de València (UPV), l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el CEFIRE de Gandia.

Tota la programació, fins al diumenge, es pot consultar al web 'placadelllibre.com'.