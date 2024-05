Salelles II es classifica per a quarts de final de l'Individual de raspall

Salelles II s'ha classificat per a quarts de final del Campionat Individual de Raspall Professional-Trofeu President de la Generalitat en guanyar aquest dijous a Ximo Boronat pel resultat de 25-10 al Trinquet de Castelló de Rugat.

Amb el dau favorable a Salelles, s'avançava malgrat no sentir-se còmode al mà a mà. Ximo aconseguia també sumar el seu joc i igualar la partida.

Els compassos inicials van ser de tantejos llargs en el qual es buscaven els laterals constantment. Tots dos sobrevivien als golpeos del rival i en el moment més delicat, amb un gran Ximo defenent-se, Salelles aconseguia evitar la ruptura i mantindre's per davant en el marcador.

En els següents jocs, el desgast de Ximo per a posar de cara la partida va començar a notar-se i Salelles va aprofitar per a acabar de decantar l'eliminatòria i portar-li-la per 25-10.

El rest oliver passa a a la lligueta de quarts de final, on esperen Tonet IV i Marrahí, classificats directament per ser caps de sèrie.

En octaus de final de l'Individual masculí també jugarà Vercher de Piles. Serà el dimarts dia 21, a Oliva, contra Seve. El que supere esta eliminatòria entrarà en la lligueta de quarts de final amb Vicent i Seve.

L’últim pilotari de la comarca a entrar en el torneig serà, precisament, Vicent de Xeraco, un dels caps de sèrie que accedeix directament a quarts de final. El seu debut serà el dia 26 a Dénia davant el guanyador de l'encontre d'octaus entre Vercher i Seve.