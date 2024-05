La afición despide al equipo con una ovación pese a la derrota

La UE Tavernes no ha podido despedir con éxito su primera comparecencia en la nueva Lliga À Punt Comunitat, tras caer derrotado por 0-2 ante el Independiente Alicante CF en el último encuentro del campeonato disputado en el Municipal de la localidad vallera este pasado fin de semana.

El tropiezo no empaña la buena temporada que ha cuajado el equipo (8ª posición) y, de hecho, los jugadores y técnicos fueron despedidos con grandes aplausos por parte de la afición local.

El partido ha vuelto a poner en evidencia que los errores en las dos áreas se pagan. Un Tavernes que ha tenido un gran comienzo, llegando con facilidad al portal local y disfrutando de ocasiones claras, pero sin acierto ante un rival que no creaba peligro, pero que se adelantó en el marcador al aprovechar un error puntual.

El 0-1 no hizo bajar la guardia a los locales con juveniles y jugadores del At. la Vall, pero vino el 0-2 en una falta que saca rápido un jugador visitante y que no debió subir al marcador el balón estaba en movimiento aunque los locales no taparon bien,

En la segunda mitad hubo cambios y el Tavernes intentó marcar un gol que le haría entrar en el partido. Tuvo una clara con tiro al palo de Pedro, otra de Vicent que el portero paró con los pies, otra de Joan cuyo su tiro salió fuera por poco y también la tuvo Moreno, pero su tiro salió desviado. Tampoco se aprovecharon los muchos centros y córners sacados.

Un partido que, en suma, deja mal sabor de boca por el resultado, pero la campaña ha sido muy buena en una Lliga dura, competitiva y con gran calidad en todos los equipos. Ahora, a ponerse a trabajar para la que viene.