El Trinquet d'Oliva acull dos partides de l'Individual

El Trinquet d'Oliva acull este dimarts, 21 de maig, les dos últimes partides de l'eliminatòria d'octaus de final del Campionat Individual de Raspall Professional-Trofeu President de la Generalitat 2024.

A les cinc de la vesprada juguen Moltó, de roig, contra Lorja. Per al rest de Barxeta és l'estrena en la competició mentre que el "mitger" d'Alzira ja va jugar i guanyar en setzens de final a Feo per 25-15.

La segona confrontació de la vesprada serà la de Vercher vs Seve. El jugador de Piles debuta també al campionat davant un Seve que va superar Marc Ortega en setzens de final. El rendinent del pilotari saforenc és tota una incògnita donat que torna a la màxima exigència competitiva després de molts mesos lesionat.

Els guanyadors de les partides de dimarts al Trinquet d'Oliva es classifiquen per a la lligueta de quarts de final, on esperen ja Vicent i Seve, classificats directament per ser caps de sèrie.

En l'altre grup de quarts de final s'enfrontaran Tonet IV i Marrahí, classificats com a caps de sèrie, a més de Salelles II i Murcianet, guayadors en octaus de final davant Ximo i Ian, respectivament.