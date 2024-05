40 ANYS DEL CENTRE ALFONS EL VELL

Fa quaranta anys de moltes coses. Fa quatre dècades, allò que es coneix com a transició a la democràcia començava a concretar-se no solament als carrers i les places sinó també al si de l’administració, sobretot la local i autonòmica. Era el moment d’aplicar l’Estatut d’Autonomia i de fer real la democràcia com a forma de govern.

Una nova generació de polítics i funcionaris, els qui ara estem jubilats, o a l’altre barri, aterràvem i, no sense problemes, anàvem substituint els franquistes amb marca de caducitat.

Una de les vessants importants per replantejar-se era la constituïda per l’àmbit de la investigació en història local, medi ambient, urbanisme, economia i altres disciplines que afecten el territori i les gents de la comarca. Calia espolsar les estores rovellades del vell cronisme conservador dedicat a traure el llustre als dominadors i constituir una nota folklòrica i ornamental.

És en quest context que l’antic institut Duque Real Alonso el Viejo es va convertir en el Centre d’Estudis i Investigacions Alfons el Vell, la qual cosa implicava no solament l’aprovació d’uns nous estatuts sinó l’aportació de saba nova, gairebé revolucionària, amb un projecte que incloïa un programa ambiciós de publicacions però que constituïa alhora una punta de llança en la creativitat i els projectes culturals d’arrel valenciana.

Això no era possible sense una participació i protagonisme de l’elit cultural, en bona part aplegada a l’entorn de la revista d’història i cultura ‘Ullal’. D’ací mateix es va nodrir el primer consell del CEIC, l’any 1984.

Al meu veure, la clau de l’èxit d’aquest primer CEIC va estar precisament en la capacitat de combinar l’espenta i la follia dels creadors culturals amb una estructura político-administrativa naixent, on l’Arxiu Municipal de Gandia (Àlvar Garcia) i la regidoria de cultura (Pepa Frau) feien de frontissa integradora.

Això no era ni és gens fàcil. Les tensions i polèmiques en van ser moltes. Els regidors tenien problemes per assumir una autonomia del CEIC al temps que la institució municipal era la principal font financera i base operativa. A la curta i a la mitja, però, sobretot en la llarga etapa de «govern» del tàndem Gabriel Garcia-Santiago La Parra, el prestigi que havia assolit la institució va convèncer els muníceps de la seua utilitat.

No cal ser un fura per observar que als darrers anys el CEIC ha viscut temps difícils i de decadència. És temptador per als ‘vells’ caure en la recança o donar consells que no serien vàlids en un context històric que no és el mateix. En tot cas, em sembla bastant evident que cal buscar nous camins. Segurament no serà prou voler imitar o igualar etapes anteriors sinó que caldrà reflexionar, tant per part de la institució municipal com per part dels autors i membres del CEIC, sobre el present i el futur de la investigació i les publicacions en l’àmbit comarcal així com en la utilitat i raó d’ésser del propi CEIC. Sembla palès que hi ha una funció ineludible: la de constituir un mena de departament de publicacions municipal. Però caldrà pensar, també, en el ‘leit motive’ que l’impulse i done sentit; en com investigar en el marc d’internet però tenint en compte els arxius i les fonts originals; en com connectar vells i nous sabers, el bagatge acadèmic i el popular; en com combinar les arrels amb l’agosarament que sempre implica l’ànsia de saber i d’injectar idees i reptes en la societat. En com combinar l’acció institucional (que sol tenir la temptació de l’autobombo) i les aportacions realment significatives per a l’avenç cultural i ètic de la societat.