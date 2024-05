La Marxa BTT Ale Cambro torna als seus orígens

Els amants del ciclisme de muntanya tenen el 2 de juny, de nou, l'oportunitat de gaudir d'un dels paratges més espectaculars de la geografia valenciana gràcies a la huitena edició de la Marxa BTT Ale Cambro, que es celebra a Tavernes de la Valldigna.

La prova presenta importants novetats enguany. La més destacada afecta al circuit, ja que comptarà amb uns 32 kilòmetres de recorregut, incloent 800 metres de desnivell, i transcorrerà en la seua totalitat per la part nord del terme municipal valler. Això significa que els i les ciclistes no hauran de creuar la carretera CV-50 que travessa el municipi, la qual cosa farà més comfortable la seua participació.

La segona novetat destacada és el punt d'eixida. La cursa torna als seus orígens, ja que els i les participants arrancaran des del carrer Gabriel Hernández, en ple centre del municipi, i des d’eixe punt es traslladaran fins als paratges i sendes que han estat preparant la organització.

En eixe mateix lloc, que és on es troba el casal de la Falla Cambro, organitzadora de l'event esportiu, tindrà lloc l'arribada dels i les ciclistes.

La inscripció ja es pot realitzar a la web de SLT, que a més es farà càrrec del cronometratge(https://www.sltmarketing.com/viii-marxa-btt-ale-cambro) amb un preu de 18,50 euros per als federats i 20,50 per als no federats.

Els 150 primers participants inscrits a través de la pàgina web rebran un regal commemoratiu. Per altra banda, com cada any, disposaran d’esmorzar, servei de café, dutxes, massatge, etc. La prova compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.

Els perfils de Facebook i Instagram oficials de la marxa aniran donant més informació durant els pròxims dies.