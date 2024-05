Quique Llopis recoge el testigo olímpico de Toni Andrés 24 años después

Uno ha sido atleta y el otro lo es. Los dos en la élite. Velocista de 400 metros lisos y vallista de 60 y 110 metros. De Gandia y de Bellreguard, es decir, de la Safor. Son Toni Andrés y Quique Llopis. Andrés participó en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 cuando Llopis ni siquiera había nacido y este se ha clasificado para los de París 2024.

También tienen en común al entrenador. A Toni Andrés lo dirigió deportivamente el técnico gandiense, Toni Puig, que es el mismo entrenador que prepara a Quique Llopis. Coinciden también Andrés y Llopis en ser atletas del Team Adidas.

Levante-EMV ha conseguido reunir a Andrés, Llopis y Puig en su zona de confort: la pista de atletismo de Gandia. Es hora de que el olímpico en Sidney 2000 le pase el testigo al futuro olímpico en París 2024, eso sí, en presencia del entrenador Toni Puig, como notario que da fe al relevo generacional.

Y nunca mejor dicho lo del testigo porque Toni Andrés aporta al emocionante encuentro entre los protagonistas del pasado, presente y futuro el testigo que utilizó para correr el relevo 4x400 metros lisos de España hace 24 años en Sidney. El testigo es la barra cilíndrica que se utiliza en las carreras de relevos.

Al término de la sencilla pero emotiva ceremonia protocolaria que plasma Levante-EMV en una imagen para la historia, continúa la conversación informal entre los protagonistas. La charla está llena de anécdotas, datos, recuerdos, sonrisas y buenos augurios.

A Quique Llopis se le ve contento por recoger ese testigo de manos de un histórico como Toni Andrés con Toni Puig de "padrino".

Histórico Toni Andrés

La vida deportiva de Toni Andrés (Gandia, 1974) está lleno de éxitos, aunque, sin duda, su mayor logro fue haber participado con la selección española en esos Juegos Olímpicos de Sidney-2000 en la prueba de relevos 4 x 400 metros lisos. Se proclamó doble campeón de España absoluto individual de 400 lisos en Málaga-1996 y Salamanca-1997, además de ser medallista de bronce de relevos 4 x 400 con la selección española en el campeonato de Europa de Budapest-1998 y plusmarquista nacional de relevos 4 x 400, también representando a España, obtenido en el transcurso del Campeonato del Mundo de Edmonton (Canadá) en 2001.

"Es un honor pasarle a Quique Llopis el testigo olímpico después de tantos años. Se lo merece porque, para mí y para mucha gente, es el mejor deportista olímpico que ha habido en Gandia y en la Safor. Ahí están sus marcas, sus resultados por puestos. Es un placer y un orgullo saludarle, darle la enhorabuena y tener la relación que tengo con él", apunta Toni Andrés sobre su "sucesor".

Confiesa Andrés que "sigo con mucha atención toda la trayectoria de Quique y yo le veo medallista en el Europeo que va a disputar ahora en Roma y finalista con opción al podio en los Juegos de París. Es un portento, es joven, aún no ha cumplido los 24 años. La experiencia es lo que le va a hacer rendir todavía más si le respetan las lesiones. Él se lo cree, ya está convencido de que está en la élite".

Por lo tanto, añade el cuatrocentista internacional y olímpico, "con la seguridad de tener la mínima olímpica y la tranquilidad que eso te da, le aconsejo que se cuide, que tenga en cuenta hasta el último detalle para no lesionarse, no caer enfermo, para que no tenga nada con el poco tiempo que falta para ir a París. Es un joven muy completo en todos los aspectos. Le he notado con mucha confianza, que es lo bueno. Y también le digo que disfrute, que los Juegos son una vez cada cuatro años. Yo, a mi edad, todavía lo recuerdo, lo llevo dentro de mi".

Y encima los dos protagonistas tienen al mismo entrenador. "Qué cosas tiene la vida!. No creo que se trate de una coincidencia porque Toni Puig es un gran técnico. Ha conseguido sacarle el máximo rendimiento a la gente que hemos tenido la suerte de tener esa calidad necesaria para competir en la élite. También es muy importante para el entrenador volver a tener un atleta olímpico", concluye Andrés.