L'Escola Teatre Serrano tanca el curs amb una comèdia

L'Escola Teatre Serrano acomiada el curs aquest dissabte 1 de juny, a les 20.00 hores, a la Sala A del Teatre Serrano. Ho fa amb el seu darrer muntatge: "Treballs d'amor perduts" de W. Shakespeare; una comèdia d'embolics i amb uns personatges entregats a "embolicar-se".

La directora, Ruth Palonés, ha triat aquesta peça de l'universal autor anglés perque "tornar a Shakespeare sempre és com tornar a casa, les seues obres t'ofereixen un món de possibilitats a l'hora de crear els personatges, eixe treball és molt interessant per als alumnes i els permet investigar i aprendre molt al voltant de la interpretació; I per a mi sempre és un gust portar el teatre clàssic al segle XXI per a que el públic puga gaudir d'ell."

Enguany, l'Escola Teatre Serrano acompleix catorze anys amb bona salut i molta il.lusió "venim de participar al Concurs de Teatre Vila de Mislata, on obtenirem el Tercer premi per l'obra "Els orfenets" de Santiago Lorenzo, a més dels premis a "millor actriu" per Ana Sala i "millor actor de repartiment" per Adri Sanz i estiguerem, també en les nominacions a millor actor i millor direcció. Per nosaltres ha sigut un regal que ens reconegueren tantíssim el nostre treball i ens motiva a seguir fent el que fem".

I amb aquesta actitud tan positiva, el grup de segon obrirà el teló el dissabte a les 20.00 hores.

Les entrades es podran aconseguir en taquilla el mateix dia de la funció al preu de 6€, i en venda anticipada a Librerías Más ( C/Rausell 4, Gandia) i Vicent Ferrer Asesores de imagen (C/ Calderón de la Barca 2, Gandia)