Cáritas Gandia se topa con la realidad de la vivienda: 400 € por una habitación

No es suficiente preocupación el hecho de disponer de escasos recursos para vivir, que, además, se suma la cada vez mayor dificultad de encontrar una vivienda digna. Esa es la situación que, cada vez más, se encuentran desde Cáritas Interparroquial Gandia entre muchos de sus usuarios y sus usuarias, que queda recogida en la memoria anual del 2023 que ha hecho pública la entidad este miércoles.

No es una novedad que el precio de la vivienda está por las nubes en la capital de la comarca de la Safor, como se constata en diferentes estudios e informes que se van conociendo. Y ese aspecto ha llegado también a un piso compartido, cuyas habitaciones tienen un coste de entre 300 y 400 euros según ha apuntado Cáritas a través de las experiencias de las personas a las que atienden.

Son cantidades complicadas de asumir para quienes requieren la ayuda de la entidad, puesto que, en muchos casos, les obliga a elegir entre comer o disponer, al menos, de un techo bajo el que dormir por las noches.

Maite Boscá, secretaria de Cáritas Gandia lamenta que «la vivienda es un tema muy preocupante ya que nuestros participantes tienen verdaderas dificultades para acceder a una vivienda digna».

Este aspecto no ayuda precisamente a reducir el número de personas que necesitan ayuda por parte de las entidades sociales para poder subsistir.

Durante el año pasado, Cáritas atendió a un total a un total de 3.545 personas durante 2023, lo que supone un 12% más que en 2022.

En el Área de Intervención Comunitaria, se atendió a 2.582 beneficiarios, de los que 444 eran niños. En ese mismo plano se han impartido clases de apoyo escolar a 98 niños y la entidad ha dedicado 43.047 euros a tarjetas de alimentación para cubrir necesidades básicas. Se trata de un recurso mediante el cual los usuarios y las usuarias acuden a establecimientos colaboradores y adquieren aquellos productos que necesitan para su día a día, un proyecto que se puso en marcha unos años para acabar con las colas del Economato. Esta aportación se completado con cestas de productos frescos.

Del total de beneficiarios, el 71% son mujeres. Estas «se encuentran ante retos importantes en el ámbito laboral, incluyendo el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad, y la parcialidad en el empleo, así como dificultades para la conciliación familiar y laboral», según indican desde la entidad.

Otras cifras que demuestran la importancia del trabajo de las entidades sociales son las 528 personas han hecho uso de los recursos de la entidad: 66 han sido atendidas en calle; 423 han sido usuarios del Centro de Día y 33 han residido en el Centro de Atención Integral (CAI). Además, 6 personas culminaron el proceso de reinserción y se alojaron en los pisos de autonomía.

En un análisis basado en el día a día de la entidad, se han constatado tres elementos que provocan la «cronificación» de la pobreza. El primer es la existencia de un mercado laboral precario, lo que «genera trabajadores pobres a pesar de tener empleo remunerado». En ese sentido, Cáritas señala que casi el 63% de las personas atendidas tiene estudios superiores y universitarios. Estos beneficiarios solicitan ayudas puntuales en formación para acceder a un mejor empleo

Por otra parte, existe una pobreza que persiste desde la crisis 2008 (retrasos en el pago de la vivienda, no poder comer carne o pescado, mantener vivienda a temperatura, no disponer de teléfono o lavadora, no poder hacer frente a gastos imprevistos, entre otros) y, en tercer lugar una vivienda totalmente inasequible.

Un 33% de usuarios han logrado empleo

El Área de Empleo Inclusivo de Cáritas trabajó durante 2023 con 435 beneficiarios, de los que un 33% han conseguido trabajo. Muchas personas, señalan Cáritas, «sobreviven» con trabajos esporádicos. Son los llamados «trabajadores pobres», ya que tienen permiso de trabajo y empleo con contrato, pero siguen inmersos en la pobreza y necesitando el apoyo de Cáritas. Estas personas con sueldos precarios apenas pueden llegar a final de mes, acceder a bienes de primera necesidad.