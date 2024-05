El PP rompe el consenso para exigir los médicos en Beniopa y Benipeixcar

El consenso político que existía en el Ayuntamiento de Gandia a la hora de exigir a la Conselleria de Sanidad que no cierre los consultorios médicos auxiliares de Beniopa y Benipeixcar se ha roto. A pesar de que el PP señala que defiende que los médicos sigan en esos dos centros, esta formación política no se ha sumado a la declaración institucional aprobada por el pleno del consistorio. El pasado septiembre, sin embargo, una resolución similar sí contó con el voto a favor de todos los grupos: PSPV, PP, Compromís y Vox.

Este desmarque del PP ha llevado a interpretar que, finalmente, la Generalitat cumplirá con el Mapa de Salud que publicó el pasado mes de abril y, por lo tanto, la atención sanitaria en estos dos distritos, antiguos municipios incorporados a Gandia en 1965, se trasladará al nuevo centro socio sanitario de Roís de Corella.

El asunto ha derivado en un enfrentamiento político en el pleno. El portavoz del PP, Guillermo Barber, señaló repetidamente que su partido está a favor de mantener ambos consultorios auxiliares, pero no «a blanquear la pésima gestión de Partido Socialista y Compromís» en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Gandia. Porque, según destacó Barber, el traslado de ambos consultorios fue anunciado en 2017 por la Conselleria de Sanidad y entonces el Gobierno local no hizo nada.

Ese argumento fue negado tanto por el alcalde, José Manuel Prieto, como por la concejala de Sanidad, la también socialista Liduvina Gil, quien acusó al PP de «haber preferido situarse al lado de su jefe» y de no defender los intereses de los vecinos de Beniopa y Benipeixcar. El alcalde incluso recordó que, una y otra vez, trasladó a los responsables de la Generalitat, cuando había un conseller de Sanidad socialista, que no se quedaría callado si se cerraban los dos consultorios, y justificó que sea ahora cuando se hayan presentado alegaciones porque fue el pasado abril cuando la Generalitat sacó a información pública el nuevo Mapa de Salud de Gandia. En ese punto, Prieto hizo un reproche al Consell de Carlos Mazón, dado que ningún responsable de Sanidad le informó de esa resolución o le llamó para negociar. «Yo me enteré por el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y eso es una vergüenza», dijo la primera autoridad local con un cierto enfado que evidencia el clima enrarecido que esta cuestión está generando entre la Administración local y la autonómica.

Tanto los socialistas como la portavoz de Compromís, Alícia Izquierdo, apelaron también al argumento «histórico» de que, cuando se produjo la anexión de Beniopa y Benipeixcar, se les garantizó a los vecinos que mantendrían para siempre la atención sanitaria de proximidad. «Gandia tiene un compromiso histórico con ellos y todavía estamos a tiempo para conseguirlo», dijo Izquierdo.

Los dos grupos del Gobierno local recordaron que han pedido por carta una reunión con el conseller Marciano Gómez de la que todavía no se ha recibido respuesta, si bien aquí hay que decir que el titular de Sanidad suspendió toda su agenda la semana pasada al haber contraído covid.