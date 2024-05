"Emergents" tornarà a obrir les seues portes de l’1 al 10 de juliol al Grau de Gandia

L’Escola de Música "Emergents" torna a arrancar aquest estiu al Grau de Gandia. Un curs musical diferent per a retrobar-se en temporada d’estiu amb l’instrument propi i la música, una experiència transformadora on les i els joves tindran l’oportunitat d’interpretar, crear, improvisar i inclús compartir escenari amb artistes de renom de l’escena musical valenciana.

De l’1 al 10 de juliol a l’Escola de Música Districte Marítim del Grau de Gandia, els i les alumnes treballaran amb l’equip docent de l’escola tot tipus d’estils, diferents formacions i composicions que els donaran una visió molt més amplia de l’espectre musical i que els ajudarà a trobar el seu lloc a la música.

Després de les exitoses edicions a Xàtiva i Gandia, l’Escola Emergents reprèn la seva activitat al Grau de Gandia i enguany ens torna a presentar un equip docent de gran qualitat, amb professionals d’un bagatge i pedagogia contrastada i experiència en formacions d’alt nivell com ZOO, Auxili o Xavi Sarrià.

El dia 10 de juliol es celebrarà el concert final d’Emergents a la platja de Gandia on els alumnes interpretaran amb la Gran Banda Emergents les composicions que han anat treballant durant el curs. Un repertori potent, on sonaran algunes peces dels grups del moment de l’escena valenciana per bastir una gran festa final on els i les alumnes estaran acompanyades per membres d'agrupacions valencianes consolidades com Xavi Sarrià, Pupil·les, Pep Gimeno ‘Botifarra’ o artistes incipients com Naina.

Durant el curs l’alumnat treballarà en diferents tipus de nivells, tot açò amb peces i composicions musicals arranjades per a l’ocasió. L’alumnat complementarà la seua formació amb tallers, masterclass, jam sessions i interpretacions en directe davant de públic.

"Emergents" tracta de ser una experiència integral on els i les joves puguen gaudir i tastar totes les vessants possibles de la música. Un aprenentatge eclèctic i multi-disciplinar per decidir el seu paper en ella. Sempre des d’una visió col·lectiva i cooperativa, l’escola pretén donar les eines que els ajuden a trobar i construir el seu discurs propi, experimentant amb l’instrument i descobrint registres inexplorats.

Preu del curs: 240 euros inscripció general i 200 euros per estudiants de l’Escola de Música Districte Marítim del Grau de Gandia. Inscripcions obertes a: www.escolaemergents.com