Gandia homenatja a Josep Piera

El Teatre Serrano de Gandia va acollir la primera edició de la Jornada Literària de Primavera. Es tracta d'una iniciativa dedicada a posar en valor la figura de personalitats destacades del món literari en la nostra llengua i que ha iniciat el seu camí amb l'escriptor i fill predilecte de la ciutat, Josep Piera. L'acte que va comptar amb una àmplia presència de representants polítics de Gandia, Ador, Barx i Alfauir, així com membres de col·lectius i entitats culturals i socials de la ciutat de Gandia

L'alcalde, José Manuel Prieto, va intervindre i va destacar la donació realitzada per Piera al consistori. "És moment d'agrair-li aquest noble gest i la seua grandiosa generositat, així com la de tots els grups polítics amb representació al consistori gandià, que n'han fet un assumpte de consens i un acord de ciutat". "Per molts de nosaltres, l'amic Pep, l'escriptor Josep Piera, ha representat un símbol, un model: un símbol d'afecte a la ciutat de Gandia i un model de vida dedicat a la literatura".

L'alcalde José Manuel Prieto i l'escriptor Josep Piera. / Àlex Oltra

L'alcalde va recordar en la seua intervenció que Piera va ser el primer Fill Predilecte de la ciutat el 2010 durant la celebració de l'Any Borja destacant que aquell reconeixement a la seua persona "només podia donar-se en un context tan especial com el que hi ha a Gandia, on, entre tots, s'ha aconseguit crear una xarxa cultural social tan potent, tan identificativa que la fan inigualable".

"Piera serà recordat no només per la seua obra literària. També per haver cregut i fer-nos creure en una llengua, en una cultura i en una ciutat, a la nostra ciutat", va afirmar Prieto, qui va continuar la seua intervenció destacant el deute de la ciutat i tots els gandians cap a l'escriptor i va afirmar que "Gandia té hui prestigi literari també gràcies a ell".