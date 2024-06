La campaña interminable

El lunes los socialistas se reunían en el Salón de Actos del Grau para celebrar el aniversario de su victoria electoral del año pasado. Y llamaba la atención que, como en la campaña de hace doce meses, las siglas del PSPV-PSOE se hubiesen arrinconado en el cartel conmemorativo en el que el viejo eslogan «Guanyem Junts», transformado en un no muy imaginativo «Un any guanyant junts», se presentaba en grandes caracteres.

Invocar una victoria electoral a un año de distancia no es tanto un ejercicio político como literario, y Prieto, aficionado a la literatura y poeta ocasional, exprimió a fondo la fiesta de cumpleaños. La literatura política de Prieto es lamentable, como la de todos los líderes locales, porque descarta preventivamente cualquier asomo crítico y su campo de acción real es la publicidad. En ese sentido, Prieto no defraudó y volvió a ser el hombre anuncio de sí mismo acostumbrado, el autor de las consignas y las frases redondas. Esto se explica porque, según la estrategia del PSOE local, debe estar en campaña durante todo el mandato. No ha hecho otra cosa desde que llegó a la alcaldía, y no a otro motivo respondían la repetición de las mismas muletillas electoralistas de hace un año, o las ovaciones cerradas que le brindó la parroquia, consagrándole en el cónclave del Grau como la figura tutelar necesaria para hacer «avanzar» a la ciudad.

Llevamos avanzando tres años, no sabemos en qué punto del trayecto estamos ni cuál será su final, porque los mapas hacia la Tierra Prometida son un misterio, aunque Prieto afirmó que en los próximos tres años la ciudad avanzará «mucho más que en legislaturas enteras». Lo del avance hacia el avance empieza a parecerse a «la parte contratante de la primera parte considerada como la parte contratante de la primera parte» de los Marx y si, como decía Bergson, la repetición es uno de los resortes de la risa, más le valdría al alcalde ampliar sus registros.

Pero lo más sorprendente de la celebración del Grau, fue el desdén mostrado hacia los partidos por el dirigente de una organización política local que solo con calzador podría incluirse en los postulados «de izquierda» del PSOE nacional y que apelaba abiertamente a las adhesiones hacia su persona por encima de siglas y «opciones partidistas».

La desideologización estratégica emprendida en clave local afecta incluso a los acontecimientos más trascendentes de su partido en clave nacional, y, en consecuencia, el alcalde se abstuvo de manifestarse públicamente hace un mes sobre la «Carta» de Pedro Sánchez a la ciudadanía. Salir en su defensa, como hicieron otros alcaldes socialistas, habría sido un movimiento político demasiado ostensible que no encaja en los planes reservados para Gandia por la sucursal local del partido: la reducción de las siglas y premisas del PSOE, (en todo caso, opcionales, según las circunstancias), la inmersión social neotradicionalista, el aislamiento político del mundo exterior (pues más allá del término municipal solo hay «ruido») y el engrandecimiento de su propia figura como alma, guía y rapsoda de la ciudad, como se vio en la fiesta del Grau.

Y no es que el principal partido del gobierno sea un fraude o se limite a cubrir el expediente. Al contrario: saca sus presupuestos adelante, le cuadran las cuentas, no provoca escándalos y su funcionamiento formal no admite reproches. Lo preocupante es que, sin oposición interna ni externa, se ha embarcado en una ciega deriva personalista, en una campaña electoral perpetua que recuerda, de nuevo, la frase de Ortega, citada por Alberto Peñín en estas mismas páginas («No es esto, no es esto») en referencia a las actuaciones de un ejecutivo impredecible y con frecuencia incomprensible, instalado en una burbuja cada vez más inflada y, por eso mismo, cada vez más fácil de pinchar.

Por lo visto, la maldición de la alcaldía sobre los segundos mandatos sigue en pie, y vuelven a aparecer los hombres providenciales. Pero «no es esto, no esto».