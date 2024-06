Dos ministras en Gandia con un anuncio importante para la ciudad

Nunca antes se había visto a dos ministras del Gobierno de España juntas en un acto en Gandia. Ocurrió el sábado pasado en la plaza de Benipeixcar, donde Diana Morant, exalcaldesa y actual titular de Ciencia, Innovación y Universidades, compartió escenario con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, en un mitin de las elecciones europeas. Con ellas, el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y una de las candidatas valencianas al Europarlamento, Sandra Gómez.

Pero más allá de los reclamos y mensajes en clave nacional, europeo e incluso mundial, esta visita de Montero tenía un recorrido muy local, porque el Ministerio de Hacienda que dirige tiene sobre la mesa una propuesta del alcalde de Gandia que es muy importante para esta ciudad. Ese aspecto es el de la deuda municipal, que sigue siendo una enorme losa de casi 263 millones de euros que viene lastrando la capacidad inversora del ayuntamiento.

El pasado mes de abril, el alcalde y su concejal de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, se desplazaron a Madrid para plantear al ministerio de Montero una nueva fórmula para suavizar el pago de la deuda. En definitiva, para hacer más llevadera la carga anual de retorno a los bancos. Y, como resulta lógico, José Manuel Prieto no desaprovechó la oportunidad para recordarle a la ministra que tiene esa decisión pendiente. "El alcalde me ha leído la cartilla y me ha dicho qué es lo que tenemos que hacer en los próximos meses", dijo la titular de Hacienda, dando a entender que responderá de forma satisfactoria y, por lo tanto, permitirá la suavización de la deuda municipal de Gandia. Poco antes, y por si acaso se le olvidaba, fue Prieto quien, durante su intervención en el mitin, reveló que había estado hablando con ella de este importante tema y dijo que Montero "nos va a encarrilar definitivamente la economía del ayuntamiento", otra frase que revela al menos un principio de acuerdo satisfactorio.

En la reunión del pasado abril en Madrid lo que el alcalde explicó a responsables del Ministerio de Hacienda es que Gandia no puede permitirse el lujo de abandonar inversiones estratégicas porque eso lastraría en negativo el futuro de la ciudad. El plan diseñado por el equipo económico de Prieto es que, a partir del año que viene, la devolución de la deuda se sitúe entre los 7 y 8 millones de euros anuales, cantidad que iría variando progresivamente en ejercicios posteriores, pero siempre garantizando recursos suficientes para la prestación de los servicios fundamentales y para financiar obras y proyectos.

La ministra que permite bonificar para construir más vivienda

Durante el mitin en la plaza de Benipeixcar la primera autoridad municipal recordó que María Jesús Montero “ha sido la ministra que nos ha permitido en Gandia bonificar impuestos al alquiler, compra y construcción de vivienda, lo que permitirá que, a partir de ahora, comprar, construir y alquilar va a ser más fácil en nuestra ciudad”.

El alcalde de Gandia también se dirigió a Diana Morant recordando que comenzaron juntos en una legislatura muy complicada. “Si hoy Gandia está donde está y se pudo levantar, es por el trabajo que ella comenzó. Y, ahora, como ministra, ya ha anunciado una inversión fundamental para la ciudad como es el Instituto Español de Oceanografía, con un componente de innovación muy importante y donde tendremos investigadores trabajando todo el año”.

El secretario general del PSPV-PSOE de Gandia incidió que “en esta ciudad se han hecho realidad muchos proyectos gracias a los fondos europeos y aún están llegando proyectos desde Bruselas con los que Gandia está avanzando más que nunca para abrir la mejor etapa”.

José Manuel Prieto, durante su intervención en el mitin. / Natxo Francés

Prieto también se ha referido al cierre que tiene previsto realizar la Generalitat Valenciana en los consultorios médicos de Benipeixcar y Beniopa. “Frente a esta situación haremos lo que haga falta y hasta donde haga falta para que los médicos se queden en Benipeixcar y en Beniopa. Me duele que el PP se haya desmarcado del consenso. En los aspectos más importantes de un municipio los alcaldes no tenemos jefes en Valencia, nuestros jefes son los ciudadanos de Gandia, y a ellos nos debemos”. La primera autoridad local recordó que ha planteado un acuerdo a la Generalitat Valenciana que consiste en mantener los consultorios médicos de Beniopa y Benipeixcar a cambio de que el ayuntamiento invierta en su mantenimiento y mejora.

Y, finalmente, sobre las elecciones europeas, Prieto ha indicado que “el próximo domingo nos jugamos seguir avanzando o el peligro de retroceder, por eso tenemos que votar a los socialdemócratas porque ya hemos visto como gobiernan cuando ganan ellos”, y ha lamentado que “si la derecha tiene que elegir entre Milei y España, eligen a Milei”. “Los socialistas volveremos a ser la certidumbre que necesitan los ciudadanos y los europeos que apuestan por más Europa y más derechos”.

Morant: "Todo lo que soy es gracias a Gandia"

En su intervención, Diana Morant puso de manifiesto que “todo lo que soy es gracias a Gandia. Una ciudad de la que lo he aprendido todo, como que una mujer podría llegar a lo que quisiera, y esto lo aprendí de una gran alcaldesa, Pepa Frau”. Sobre el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, que fue la persona que la impulsó a la secretaría general del PSPV gandiense, destacó que “me dio la oportunidad política, por primera vez, para que todo lo que me dio Gandia se lo pudiese devolver a mi ciudad”.

Morant también ha recordado que cuando Pedro Sánchez la nombró ministra, le dijo al presidente del Gobierno que con José Manuel Prieto Gandia quedaba en las mejores manos. “Al principio, fue muy complicado levantar esta ciudad y Prieto siempre fue mi mano derecha. Por ello, quiero felicitarle por su victoria en 2023 de la que esta semana se ha cumplido el primer año, siendo el alcalde más joven en ganar unas elecciones municipales en Gandia”.

Finalmente, y ya en clave electoral, la secretaria general del PSPV-PSOE señaló que “no pueden gobernar Europa quienes se apartan de las pancartas contra la violencia de género, se sientan con fundaciones de hombres maltratados y niegan el cambio climático”, apuntando que “los socialistas queremos una Europa que protege a las familias y socialdemocracia, y por ella tenemos que votar”.

Asistentes al mitin del PSPV el sábado en la plaza de Benipeixcar / Natxo Francés

Morant también ha alertado que “quienes piden colgar al presidente del Gobierno de los pies están ahora sentados en las instituciones tras haber entrado de la mano del PP”, y ha recordado que “frente al vicepresidente de Mazón que dice ser orgulloso nieto de quienes ganaron la guerra", en referencia a Vicente Barrera, de Vox, "aquí estamos los orgullosos nietos de quienes la perdieron luchando por la libertad y la democracia”.

Por último, Sandra Gómez confesó sentirse orgullosa de una ciudad como Gandia, “que ha tenido a cinco grandes alcaldes y alcaldesas socialistas que han transformado una ciudad de valores europeos, que protege su identidad y su cultura, su patrimonio natural y a sus vecinos. Mientras, el PP solo tuvo un alcalde que trajo la ruina y la especulación, y gracias a la oposición firme y valiente de Diana Morant fue condenado por corrupción”. Gómez se refería, obviamente, a Arturo Torró, condenado a tres años y medio de prisión por el llamado 'Caso Tele7'.

Suscríbete para seguir leyendo