«El mag» a Gandia

De vegades descobreixes la biografia d’alguna figura rellevant de la història, que pels seus grans èxits te n’adones de seguida que et trobes davant de la vida d’un autèntic mite. Aquest és el cas d’Helenio Herrera Gavilán (1910-1997), qui va contribuir a fer gran la història d’alguns dels clubs de futbol actuals més importants. Va ser fill d’una modesta família de migrants espanyols, criat a Casablanca, fet a si mateix i que va treballar de valent per arribar a ser un dels entrenadors més destacats de tots els temps. De fet, com a tal, entre els anys cinquanta i vuitanta, va assolir un rellevant palmarés amb set lligues, tres copes nacionals, una copa equivalent a l’actual UEFA Europa League, dos copes d’Europa i dos Intercontinentals, entre altres, dirigint equips del Vell Continent com l’Atlètic de Madrid, el FC Barcelona, l’AS Roma i, especialment, amb l’Inter de Milà.

Com a «míster» es va caracteritzar per la seua professionalitat en preparar als jugadors prèviament als partits, física, tècnica, tàctica i sobretot mentalment, sent el primer que va posar en vàlua la figura de l’entrenador al món del futbol.

El cas és que Helenio Herrera va visitar terres valencianes com a tècnic en nombroses ocasions, especialment en els seus enfrontaments a casa d’equips de la Comunitat Valenciana com el CE Alcoià, l’Hèrcules CF, l’Elx CF o el València CF, entre finals dels anys quaranta (1948) i principis dels seixanta (1960). I també en la seua darrera etapa amb el FC Barcelona (1980-1981).

Però no és tan conegut que «El Mag», malnom amb el qual se’l va conéixer al ‘calcio’ italià, va estar vinculat a la «terreta», ja que des dels anys noranta un dels seus fills, Helenio Ángel, amb qui va mantenir una estreta relació malgrat la llunyania, resideix a Gandia.

Aquest descendent seu va nàixer a Madrid el 1952, fruit de la unió del tècnic amb Maria del Rosario Morilla (1914-1999). Helenio Ángel, ara ja jubilat, ens ha contat per a l’ocasió que ell de jove es va dedicar algun temps com a jugador professional a equips d’Itàlia, EUA, Mèxic i Espanya, encara que es va retirar prompte, ja que «la meua vocació va ser sempre la música». No obstant això, una vegada ja apartat del futbol, va muntar un negoci de distribució de complements de moda italiana de marca, que el 1994 va traslladar des de Madrid a Gandia, on va fixar definitivament la seua residència. Aleshores comercialitzaven «les corbates de Karl Lagerfeld o els mocadors de Versace» ens diu.

En conseqüència, a la capital de la Safor el va visitar son pare, el llegendari Helenio Herrera, «ell va vindre molt sovint, com quatre o cinc voltes, li agradava molt Gandia, el que passa és que per l’edat i la distància se li feia un poquet incòmode vindre fins ací», ja que vivia a Venècia. De fet, en aquell moment, el seu fill va arribar a plantejar al consistori que el tècnic fes, durant alguna de les seues estances a la localitat, una xerrada de forma desinteressada «als futbolistes o als entrenadors regionals d’ací», encara que aquesta proposta no es va materialitzar.

En definitiva, Helenio Herrera Gavilán va ser un mite del futbol mundial que va estar lligat al nostre territori, un fet poc conegut fins ara, que per això hui el recordem.