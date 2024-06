El PP dona l’esquena a Beniopa i Benipeixcar

Lamentem que el PP de Gandia haja estat incapaç de sumar-se a la declaració institucional subscrita per la resta dels grups municipals de l’ajuntament, com sí van fer en setembre. Entre altres coses, perquè estàvem plenament convençudes que el PP de Gandia no volia que es tancaren els consultoris mèdics de Beniopa i de Benipeixcar i no anava a interpretar esta demanda com una crítica al govern popular de la Generalitat, sinó com l’intent d’aconseguir un acord per garantir la prestació, de manera eficient i propera, d’un dels serveis bàsics de l’estat de benestar.

Per això, hauran d’explicar, sobretot al veïnat de Beniopa i Benipeixcar per què volen suprimir un servei essencial, del que gaudeixen els dos barris des de que eren municipis independents.

Desmuntant els seus arguments cal dir, en primer lloc, que aquest trasllat estava previst i planejat en la legislatura anterior. És cert que han hagut nombrosos plans per a l’antic Hospital des d’abans inclús del seu trasllat en el 2015. Nosaltres, per exemple, proposàvem des del principi la implantació d’un Hospital de Crònics, ja que els pacients de la Safor han de desplaçar-se en estos moments a Dénia. I és cert que en algun d’eixos Plans Funcionals, es contemplava que el nou Centre de Salut de Roís de Corella estaria integrat per equips d’atenció primària dels consultoris de Beniopa i Benipeixcar. Però no és menys cert que es tractava de propostes inicials, no formalitzades ni acordades amb este ajuntament, a les quals ens hauríem oposat.

És ara, en estos moments, quan el nou govern autonòmic publica una modificació interdepartamental del Mapa Sanitari de Gandia, executant aquelles possibles propostes, sense cap tipus d’interlocució amb el govern municipal ni cap tipus de debat al si del Consell de Salut del Departament de Salut de Gandia. És a dir: o estan d’acord o són incapaços de rectificar una proposta inicial no consensuada amb ningú.

Argumenten també els populars que la distància que hauran de cobrir els usuaris de Beniopa i Benipeixcar amb esta supressió és inferior a la que realitzen altres ciutadans de Gandia. Potser siga cert, però també ho és que, en tot cas, hi ha que avançar socialment i no retrocedir. I és evident que la gent gran o els malalts amb poca mobilitat de Beniopa i de Benipeixcar tindran des d’ara el seu metge d’atenció primària més lluny. I els recorde, a més, que en el mapa sanitari vigent actualment, el del 2018, no apareix cap referència al Centre Sanitari Integrat de Roís de Corella i, inclús, que des de fa molts anys este ajuntament intenta que s’incloga també un Centre de Salut al Raval, precisament per evitar distàncies innecessàries als nostres majors.

I, finalment, el PP ha insinuat unes males condicions dels espais cedits i mantinguts per l’ajuntament. Els serveis que es presten als actuals consultoris auxiliars de Beniopa i de Benipeixcar ho fan en unes condicions dignes, sempre, evidentment, susceptibles de millorar. I, per això, en esta declaració s’assumia també una renovació de les instal·lacions sempre que es mantinguera o s’augmentaren els serveis prestats.

Per tant, no crec que paga la pena reiterar la importància d’intentar aturar el canvi en el mapa sanitari de Gandia (actualment en informació pública i, per tant, susceptible de rectificació) en defensa i salvaguarda dels interessos de la població de Beniopa i Benipeixcar i d’una assistència sanitària primària de proximitat (el “metge de poble”), com a deute històric amb els dos pobles, però també atenent a les seues característiques demogràfiques, amb una població envellida, a la que els desplaçaments que es proposa amb la supressió dels consultoris afectaria greument.

El PP de Gandia podia sumar-se o no, i quedar-se sols, com finalment ha fet. Però este govern no pararà en demanar una reunió amb els responsables de la conselleria de Sanitat per evitar una pèrdua tan significativa en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Beniopa i de Benipeixcar.