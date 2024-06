Vicent de Xeraco, únic representant de la Safor en les semifinals de l'Individual de raspall

Vicent de Xeraco serà l'únic pilotari de la Safor en les semifinals del Campionat Individual de Raspall Professional-Trofeu President de la Generalitat Valenciana. Els altres tres semifinalistes són l'actual campió, Tonet IV del Genovés, Ivan d'Ontinyent i Marrahí de Castelló (la Ribera).

Tonet IV passa invicte com a primer del grup A amb 3 victòries mentre que Marrahí ho fa com a segon classificat amb un triomf i dues derrotes, però amb millor coeficient que Salelles d'Oliva i Murcianet de Castelló (la Ribera), que es queden fora.

Al grup B, Vicent i Ivan ja estan classificats encara que aquest dimarts al Trinquet d'Oliva s'enfrontaran per decidir qui passa com a primer de la seva lligueta i qui ho fa en segona posició, donat que tots dos han guanyat les dues primeres partides. La jornada a Oliva es completa amb un primer encontre a les 17 hores: Diari i Seve vs David i Brisca.

En les semifinals, el primer del grup A jugarà contra el segon del grup B i el primer del grup B davant el segon del grup A. Els enfrontaments estan programats a la Llosa de Ranes dissabte dia 8 de juny i a Bellreguard diumenge dia 9.

El Trinquet de Xeraco va viure aquest dilluns una jornada agònica i emocionant. La partida entre Murcianet i Salelles va acabar amb el de Castelló jugant lesionat quan anava 5-15 per davant en el marcador, la qual cosa li va impedir tancar una victòria que li hauria classificat.

En la següent partida, Marrahí necessitava guanyar o traure la menor diferència de jocs amb Murcianet. Un espectacular Julio va posar contra les cordes a Tonet IV, portant-lo fins al 25-20 final, que per tan sols un joc de diferència li aconseguia classificar a semifinals.

Les dues partides van comptar amb la presència en l'escala del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que va participar en la reballada al costat de l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, i els vicepresidents de la FPV Pau Gallego i Elena Gómez.