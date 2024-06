Dilluns a Xeraco

La vesprada del dilluns al Trinquet de Xeraco esdevé una fita notable per als aficionats a la pilota, no solament locals sinó també de la comarca, especialment de la Valldigna que a poc a poc s'han quedat sense cap trinquet.

La bona gestió esportiva del trinqueter programa dues partides: la primera de jovenils i la segona de professionals. En els dos casos els encontres tenen una estimable qualitat amb alguna inevitable oscil·lació. Per això el públic trau l'entrada, creua travesses i de rebot, els pilotaries raspen, colpegen de volea o de manró ben motivats.

Un relaxant descans a l'intermedi de les partides escampa els espectadors pels nombrosos bars que hi han al voltant on la seua sorollosa conversa comenta la partida següent, l'activitat esportiva i agrícola majoritàriament. De manera excepcional, una partida, però de cartes.

El passat dilluns 3 de juny de 2024, una vesprada calorosa, deixarà memòria històrica davant un trinquet ple de gom a gom. Heus ací els fets. S'havien anunciat dues partides del Campionat Individual. La primera enfrontava a Murcianet i Salelles II. El primer ocupa el lloc de punter en les partides ordinàries, ha progressat ràpidament, és impetuós, de vegades quasi temerari, la seua treta fa anar la vaqueta colpejant les lloses a bots i trajectòries erràtiques. Ha imposat el seu domini al començament amb un 10-5 al seu favor. Després s'ha lesionat, moment en que s'ha suspés la partida. Transcorreguts uns minuts s'ha représ l'encontre sumant un altre parcial (15-5). Encara s'han afegit uns quinzes més, moment en el qual ha manifestat la impossibilitat de continuar jugant.

Aleshores el marxador, al mig de la canxa, ha informat del resultat a efecte de les travesses, 15-5. Per a sorpresa del públic la partida s'ha représ amb Murcianet adobant suaument la pilota fins acabar formalment la partida per 25-15 a favor de Salelles II. El públic ha expressat la seua disconformitat davant de dos resultats per a la mateixa partida: per a les travesses, Murcianet, 15 vs Salelles II, 5; per al campionat, Salelles II, 25 vs Murcianet, 15.

Però el dilluns negre allargava tot seguit la seua història amb l'encontre següent. Tonet IV vs Marrahí. Una treta ha impactat directament al cap d'un espectador, causant-li una greu ferida. Ha rebut immediatament l'atenció dels espectadors i personal del Trinquet, però degut a la gravetat del colp s'ha avisat als serveis sanitaris i a una ambulància. L'afectat ha eixit del trinquet en una llitera, conscient, amb una mà al cap i l'altra saludant al públic.

Tonet IV, 25 vs Marrahí, 20, han disputat un encontre memorable amb nota excel·lent per als dos. Desitgem un ràpid restabliment per a Murcianet i per a l'espectador.