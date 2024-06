Vicent: "Tonet IV no té punts dèbils; per guanyar-li tinc que jugar al dos-cents per cent"

Vicent Sendra Acosta, de Xeraco i amb 23 anys, estudia Comunicació Audiovisual en l'Escola Politècnica de Gandia, i al mateix temps és pilotari professional i únic representant de la Safor en les semifinals del Campionat Individual 2024.

El rest xeraquer s'enfronta al vigent campió, Tonet IV del Genovés, curiosament repetint tots dos la semifinal de l'any passat que es va resoldre amb victòria del mitger.

La partida es jugarà aquest diumenge dia 9 de juny al Trinquet Municipal de Bellreguard a les 18.30 hores. Abans hi haurà una partida prèvia.

Vicent és realista quan parla de les opcions que té de guanyar-li al nº1 del raspall: "Tonet IV no té punts dèbils i menys en el mà a mà. Té velocitat, juga bé al rebot, té la treta forta des del dau... tot ho fa bé", afegint que "sempre hi han possibilitats de superar-lo però tinc que jugar al dos-cents per cent i no cometre cap errada".

El jugador saforenc agafa com a referència la partida de dilluns passat a Xeraco en quarts de final del campionat, on Marrahí va fer patir de valent al campió "però, amb 20-20, va passar al rest contra la treta tant violenta de Marrahí i ho va traure fàcil. Això només que ho fa que Tonet IV".

El de Xeraco destaca que patix un dolor en el colze dret que el va minvar en l'última partida de quarts contra Ivan a Oliva i per això potser va perdre per 25-05. "No volia forçar perquè la salut està per damunt de tot"

Vicent només ha guanyat en 2024 el Trofeu Filosofo de Piles amb Seve. En la lligueta de quarts va guanyar a Vercher i a Moltó, passant a semifinals com a segon de grup.