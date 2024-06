Vicent Andrés Estellés suena mañana en Gandia en cinco lenguas de España

Yolanda Castaño en gallego, Rocío Acebal en castellano, Marta Mori en bable-asturiano, Leire Bilbao en euskera y Àngels Gregori en valenciano-catalán. Los gandienses van a tener el privilegio de escuchar mañana viernes la voz de estas cinco poetas recitando versos de Vicent Andrés Estellés, el inmortal «fill del forner» de Burjassot, del que este 2024 se celebra el centenario de su nacimiento.

Dentro de los actos del ‘Any Estellés’ organizados por el Ayuntamiento de Gandia y la dirección general del Libro, del Cómic y la Lectura, las cinco poetas, a quienes se unirá el cantautor Borja Penalba, recitarán sus poemas en el patio de armas del Palau Ducal a partir de las 19 horas. El acto es gratuito hasta completar el aforo de ese espacio.

Gandia fue siempre una de las ciudades «especiales» de Estellés. Al hecho de que admirara a Ausiàs March y a la ciudad en la que vivió y escribió, se suma que su esposa, Isabel Lorente, también era de la capital de la Safor, de manera que durante toda su vida expresara su pasión por Gandia.

El recital, que constituye uno de los actos más importantes del extenso programa con el que Gandia está celebrando el ‘Any Estellés’, se denomina «Veus que reciten Estellés», y fue ha sido presentado este mediodía por el alcalde, José Manuel Prieto, y por la directora del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, en el mismo lugar donde tendrá lugar la actuación. En la organización también participa el Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques y la Plataforma Cívica Cent d’Estellés.

«Este es uno de los actos más destacados de la programación de gran calidad, muy extensa y variada, que estamos impulsando este año para rendir un merecido homenaje al poeta del pueblo», dijo el alcalde de la ciudad. Prieto añadió que «la primera Capital Cultural Valenciana tenía que hacer una programación que estuviera a la altura y lo estamos consiguiendo».

El acto está programado para reivindicar esa figura universal que fue el poeta de Burjassot, su trascendencia literaria, intelectual, social y cívica que superaron el ámbito de la literatura y la cultura en la Comunitat Valenciana.

José Manuel Prieto recordó el vínculo de Estellés con Gandia desde el punto de vista literario, musical y popular. Y ahí están las referencias en su obra hacia esta ciudad, cuna de los escritores clásicos Ausiàs March, Joanot Martorell y Roís de Corella, pero también por esos vínculos afectivos por su larga relación con su mujer, Isabel Lorente, uno de sus apoyos vitales e inspiradora de algunos de sus más afamados versos de amor.

En el recital de Gandia intervendrá también la hija de Estellés, Carmina Andrés, que mantendrá una conversación con la directora del Libro, María José Gálvez, sobre la figura y la obra del escritor valenciano.

«¿Por qué Gandia?

Fue la propia Gálvez la que explicó ayer por qué se había elegido Gandia para este recital multilingüe en el que algunos de los versos que se recitarán han sido traducidos exprofeso para el acto por las mujeres que los leerán.

Se hace aquí, indicó Gálvez, «porque Gandia es una ciudad literaria y comprometida con la cultura y la literatura, además de la relación personal y literaria de Estellés con la ciudad». «‘Me gusta el mundo, amo la vida’», escribió Estellés al visitar Gandia. También es conocido que el poeta que más admiraba, Ausiàs March, nació y vivió en Gandia.

La directora del Libro ha recordado que la iniciativa forma parte del conjunto de actividades que el Ministerio de Cultura ha preparado a lo largo del año para celebrar el centenario de Estellés, considerado uno de los renovadores de la poesía en valenciano en el siglo XX, en colaboración con varias entidades y la Plataforma Cívica Cent d’Estellés.

Preguntada por la ausencia de la Generalitat en la organización de este acto, Gálvez evitó polémicas. Dijo que ella explicaba lo que hace el Ministerio de Cultura y que «otros son los que deben responder por lo que no hacen». Sobre este aspecto también pasó de puntillas el alcalde de la ciudad, quien lamentó que «otras instituciones», en clarísima referencia a la Generalitat, no estén celebrando como merece el Any Estellés con actividades para difundir por doquier la extensísima y extraordinaria obra del poeta de Burjassot.