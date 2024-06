"Nos pasamos el día desmontando la leyenda negra de los Borja"

Desmontar la «leyenda negra» de los Borja, explicar el mito de La Delicà de Gandia, seguir la pista de las murallas que defendían la villa medieval, cuyo rastro está perfectamente señalizado a través de algunos restos, o contar, frente a su escultura, el origen del Tio de la Porra, el personaje que abre la Fira i Festes de octubre.

Son algunos cometidos a los que se dedican en la capital de la Safor, especialmente en verano, y frente a grupos de turistas ávidos de información, los gandienses Jaume Sau y Mariola Pérez. Los dos son guías turísticos y además desempeñan buena parte de su trabajo en la ciudad. Este periódico los reunió para hablar de anécdotas de su oficio, pero también sobre cómo está el sector, en el aspecto laboral y normativo.

«Piensan que el centro histórico de Gandia no tiene nada, pero cuando acaban la visita se marchan realmente sorprendidos», explica Mariola. Y es que sigue habiendo turistas que pasan su semana o su quincena de vacaciones en Gandia únicamente en la playa, sin poner ni un pie en el núcleo urbano. Es verdad. Pero cada vez menos.

Por parte del ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo desde hace años para revertir esta situación, tanto a nivel promocional, como programando visitas al patrimonio histórico y natural (la Cova del Parpalló, el Castillo de Bairén, el marjal...) en las que también, por cierto, contratan los servicios de guías turísticos.

El departamento municipal de Turismo, es por tanto, uno de los principales empleadores de los guías turísticos, aunque ellos también buscan clientes por otras vías. «Hay que organizarse bien, cuadrar los horarios», explica Jaume. Los dos son autónomos; Jaume con la marca comercial Ideari, y Mariola con La Terreta Experiences. Internet y las redes sociales les ayudan a darse a conocer.

En Gandia hay ocho guías de turismo oficiales, es decir, dados de alta en la Conselleria de Turismo, una cantidad que Jaume y Mariola consideran que es suficiente, porque la ciudad, por su tamaño mediano y su turismo estacional, tampoco da para mantener un ritmo de visitas guiadas durante todo el año.

Ya han empezado a tener bastantes grupos, pero la temporada alta va de julio a septiembre. En las pasadas Fallas el ayuntamiento impulsó visitas para ser «fallero por un día», intentando sumergir al turista en la fiesta. El público va cambiando a lo largo del año. En primavera e invierno proliferan los mayores del Imserso y estudiantes, en verano hay más gente joven y público familiar. En su mayoría turismo nacional, si bien han notado un repunte de franceses, italianos y portugueses.

Un guía oficial explica la Colegiata de Gandia. / Levante-EMV

Lógicamente, cambian de registro en función de la audiencia que tengan. Hace unos días, por ejemplo, Jaume tuvo a un grupo compuesto por policías locales. Sobre los mayores, contrariamente a lo que se podría pensar, apuntan que prestan mucha atención y llegan cada vez más viajados, gracias al Imserso, y mejor informados.

Las visitas que programan ellos mismos «a la aventura», es decir, sin saber cuánta gente va acudir, son las menos. En cuanto a los días, el mejor es el sábado. Sólo en verano, de julio a septiembre, se pueden arriesgar con visitas entre semana. El precio es de unos 10 euros por persona por un par de horas de visita exterior.

A Mariola le hierve la sangre cuando un guía no cuenta las cosas con rigor: «Decir que la familia Borja podría salir en el programa Sálvame, por ejemplo, no es la mejor manera de explicar».

En Gandia no han recibido quejas vecinales por ruido, aunque muchos guías ya hablan a través de un transmisor conectado a cada visitante mediante auriculares inalámbricos. «Es la manera de hacer un turismo cada vez más sostenible», apunta Mariola.

Pero no todo es de color de rosa. También hay aspectos del centro de Gandia que a los turistas les sorprenden para mal. «Por ejemplo, que no haya aseos públicos, pocas fuentes de agua para beber, que los domingos no haya bares abiertos en la plaza Major, o ver chicles pegados en las aceras», explica Mariola. Además, consideran que debería mejorarse la limpieza y el mantenimiento de esculturas y mobiliario urbano.

Intrusismo y 'free tours'

Los guías oficiales deben hacer frente al intrusismo laboral, es decir, personas que trabajan con grupos sin estar acreditadas ante la Generalitat. Para ejercer hay que tener un carné identificativo en el que aparecen incluso los idiomas que conoce el guía.

En la Comunitat Valenciana hay 1.475 guías habilitados. El listado es público y puede consultarse en la «web» de la Conselleria de Turismo. La Conselleria convocará después del verano la novena edición de las pruebas de habilitación, con las que se busca un enfoque más profesional, al introducir temario como normativa turística o requerir como mínimo un B2 de idioma extranjero.

Por otra parte, los «free tours» todavía no han llegado a Gandia, pero Jaume y Mariola están totalmente en contra de este método, porque, al igual que las asociaciones del sector, lo consideran una forma de competencia desleal. Estas visitas, más habituales en capitales como València, se ofrecen, a priori, sin ninguna contraprestación económica, sólo a cambio de una «propina» o «la voluntad», aunque finalmente el turista se vea casi obligado a pagar una cantidad digna. Sin embargo, al no presentarse como una actividad económica, escapan a cualquier regulación o sanción. Se enfrentan a 10.000 euros de multa.