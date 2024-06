Los votantes del PP y del PSOE avalan a sus alcaldes y se reparten a los independientes

Los resultados del pasado 9J no acaban de dejar claro si las elecciones para elegir la configuración del nuevo europarlamento suponen, o no, un examen para los gobiernos municipales. En general, los partidos de los alcaldes han recibido el beneplácito de sus vecinos y vecinas en estos comicios. En el caso de los populares ha sido así en Barx, Castellonet de la Conquesta y Xeraco, mientras que por parte del PSOE es la situación que se ha dado en l’Alqueria d ela Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, la Font d’en Carròs, Miramar, Llocnou de Sant Jeroni, Piles, Tavernes de la Valldigna o Villalonga.

Hay municipios, sin embargo, en los que en otros comicios que no sean los municipales no se puede votar al partido de su alcalde o alcaldesa porque no lo tienen.Son aquellos en los que la responsabilidad de gobierno recae en formaciones independientes.

En el caso de la comarca de la Safor hay dos localidades en ese caso. Una de ellas es Oliva, regida por una coalición no con uno, sino con dos marcas independientes, Projecte Oliva (PRO) y Ucin, liderado por la alcaldesa Yolanda Pastor. El otro es Almoines, donde Units ostenta el ejecutivo por tercera legislatura consecutivo, en dos de ellas con una mayoría más que absoluta con Joan Cardona al frente.

En los últimos comicios, los resultados en uno y otro han sido totalmente opuestos. En el caso de Oliva, segundo municipio más grande de la comarca, la victoria ha sido para el PP. La formación, que en este caso está representada en el ayuntamiento por dos concejales, consiguió 2.951 votos, quedando a solo 30 de los 2.921 del PSOE.

La ciudadanía se decantó en esta ciudad por el voto a la derecha, ya que, si se contabilizan los de Se acabó la Fiesta como ideológicamente situados a la derecha del PP, junto a Vox, se sumaron 4.385 votos, mientras que la izquierda, contando con los votos de Podemos, alcanzaba 4.145.

En Almoines el PSOE se impuso por 292 votos a 259 al PP y, en este caso, la izquierda fue la que sumó más apoyos, con los 168 de Compromís-Sumar y los 25 de Podemos.

Aunque en general se ha avalado a los alcaldes y alcaldesas, hay otros en los que se refuerza la manida y tradicional idea de que en los pueblos se vota «a la persona».

Ejemplos hay de los dos lados. Uno de los más llamativos es el de Simat de la Valldigna. En esta localidad gobierna con mayoría absoluta el PP, con su alcalde, Sebastián Mahiques, al frente. En cambio, en los comicios europeos el PSOE se impuso a los populares por una de las distancias más grandes de la comarca, 200 votos. Además, Compromís-Sumar fue apoyado por 200 vecinos y vecinas, mientras que Podemos recibió 45, lo que significa que la izquierda se impuso con una mayoría amplísima de 730 votos por los 409 de la derecha, una diferencia de 321.

En Palmera, Compromís gobierna con mayoría más que absoluta desde hace casi treinta años, con Álvaro Català, uno de los dos alcaldes que más tiempo lleva en el puesto en la comarca de la Safor, la victoria ha sido para el PP. En concreto, la formación de Alberto Núñez Feijóo alcanzaba los 118 votos, a muy poca distancia del PSOE, que logró 114. Compromís-Sumar, por su parte, se conformaba con 88.

Benirredrà ha sido para el PP en las europeas, con 268 votos, cuando en este municipio siempre ha gobernado el PSOE menos tres años, mientras que también hubo vuelco en Almiserà, donde gobierna Compromís pero se impuso el PP. En Daimús, el alcalde es de Compromís pero en las pasadas locales ganó el PP sin lograr mayoría suficiente para gobernar. Ahora ha repetido triunfo, mientras que el partido de Robert Miñana ha sido terero con 189 votos.

Vuelco a la derecha en Gandia

El caso de la capital de la comarca de la Safor, Gandia, también es excepcional. En una ciudad que, menos en los cuatro años que gobernó el PP de Arturo Torró, siempre ha estado dirigida por los socialistas, y donde ahora mismo gobierna una coalición de izquierda formada por el PSPV de José Manuel Prieto y Compromís Més Gandia, la derecha se impuso claramente en las elecciones europeas.

La victoria fue del PP, como ocurrió en los comicios autonómicos y generales anteriores, con 9.878 votos. Si a estos se suman los de Vox y Se Acabó la Fiesta, la derecha y la extrema derecha alcanzaron los 14.446 votos. Por el otro lado, los votos del PSOE (9.127) sumados a los de Compromís-Sumar (2.065) y Podemos (978), se quedaron en 12.921.

La formación peor parada en estos comicios ha sido Compromís. La coalición valencianista no ha ganado en ni un solo municipio en la comarca de la Safor, mientras que PP y PSOE se han repartido 14 cada uno y han empatado en dos. Si bien ha logrado empatar en la primera posición con el PSOE en Potries, donde ambos han logrado 170 apoyos.

En Rafelcofer, donde los nacionalistas gobiernan con mayoría absoluta, se ha impuesto el PSOE en las europeas, relegando al partido del alcalde,Josep Monserrat, a la tercera posición, con 84 votos. Lo mismo ocurre en Ròtova. El partido que dirige el alcalde, Jordi Puig, quien ostenta esta legislatura la mayoría absoluta, también fue el tercero más votado con 115 votos, imponiéndose el PP con 241 apoyos.