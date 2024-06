Éxito en el trialtón olímpico de Oliva

Fernando Santander y Cristina Roselló fueron los grandes triunfadores de la primera edición del Triatlón Olímpico de Oliva organizado por el club olivense H&M con el apoyo del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Oliva y la Federación Valenciana de Triatlón. El tiempo acompañó aunque a punto estuvo de suspenderse la prueba de natación por el estado del mar. Los participantes destacaron el interesante circuito en bici que finalmente fue modificado para pasar por Forna, l’Atzuvia y Pego para volver hasta la comarca de la Safor.

El atleta castellonense Fernando Santander de la Muñoza, independiente, con un tiempo de una hora, cincuenta minutos y treinta y dos segundos ganó la primera edición del Triatlón Olímpico H&M de Oliva disputado este domingo en esta localidad de la Safor. Se da la circunstancia de Santander había ganado ya tres triatlones de media distancia en Oliva pero nunca un olímpico por lo que declaró que se quitaba “una espina” que tenía en la prueba que más triunfos le ha dado en toda su trayectoria deportiva.

El segundo clasificado fue Abraham Serrano Carrasco del C.D.T. Resistentia T3 con una hora, cincuenta y un minutos y veinticinco segundos, mientras que fue tercero Florián Enric Portales Palamos del Tripuçol con una hora, cincuenta y un minutos y cincuenta y un segundos. En el triatlón Olímpico participaron 231 atletas, de los que finalizaron 195, el 84,42%, se retiraron cinco, se descalificó a dos y no se presentaron 29 inscritos.

Las tres primeras clasificadas. / Levante-EMV

En mujeres la ganadora fue Cristina Roselló Prats del Tripublidom y natural de Xàbia con un tiempo espectacular de dos horas, diez minutos y un segundo. Segunda fue Isabel González Fuentefria del Marlins Triatón Madrid con dos horas, once minutos y cincuenta y nueve segundos y tercera Ana Femenía Miñana del Club Triatló Gandia con dos horas, catorce minutos y treinta y tres segundos. La olivense Teresa Ribes Momparler del Triatló Corriol fue cuarta y a punto de subir el podio, que tuvo a once segundos de la tercera clasificada.

En el Sprint ganó Álex Grau Piqueres del Tricanet de Berenguer con un tiempo de una hora, nueve minutos y cuarenta segundos, atleta junior. Segundo fue Raúl Antón Miralles de la 208 Triatlón Club con un tiempo de 1, 10, 28 mientras que en tercera posición quedó Damián Bevilacquia Chaiven del Multiesport Benitatxell con una hora, catorce minutos y un segundo.

En mujeres gandó Sara Bonillo Talens independiente, con una hora, dieciocho minutos y treinta y siete segundos. Segunda fue Ella Neale del Marlins Triatlón de Madrid con una hora, diecinueve minutos y tres segundos y tercera Eva María Vaya Vergara no federada con una hora, veintidós minutos y veintiún segundos.

Participaron en Sprint 80 atletas, finalizaron 66 es decir el 82,5% y se retiraron dos. No se descalificó a nadie y no se presentaron doce. El agua del mar presentó una temperatura de 20,8 grados y la temperatura ambiente de 22 grados. En el olímpico se nadó 1,5 kilómetros, en bicicleta un circuito de 40 kilómetros y a pie de 8,6 kilómetros. Siempre no drafting. En el Sprint las distancias finalmente fueron 0,75 kilómetros de natación, 24 kilómetros de circuito en bici y 4,5 kilómetros de circuito a pie.