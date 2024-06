Ya se conocen los ganadores del Festival de la Cançó d'Oliva

Rafael Cortés Escudero, de Massanassa, ha ganado el Festival de la Canción de Oliva 2024, seguido por Marinus Franciscus Fiolet, holandés residente en Oliva, en segundo puesto y la olivense Pilar Soria Monzó en tercer puesto. El galardón al Artista Local Destacado se lo llevó Rubén Fernández Bosch.

Cortés ganó el festival con las canciones 'Maldito Duende' de Héroes del Silencio y con 'Una foto en Blanco y Negro' de David Otero y Taburete. Por su parte, Marinus Franciscus interpretó 'A dónde va el amor' de Ricardo Arjona y 'For Once in My Life' de Frank Sinatra. Mientras que la tercera ganadora, Pilar Soria se atrevió con una canción en inglés, 'What's Up' de 4 Non Blondes y con 'Sobreviviré' de Mónica Naranjo.

Más de 1.500 personas disfrutaron el sábado, 15 de junio, de la Final del Festival de la Canción en la Feria y Fiestas de Oliva 2024. Un festival que este año la Concejalía de Fiestas ha querido recuperar y que nuevamente ha contado con la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Oliva (ACOO).

Toni Roidríguez de ACCo entregando el premio a Artista Local a Rubén Fernández / Levante-EMV

La final contó con la participación finalmente de 9 cantantes aficionados, ya que una de las finalistas, Franchessa Marí Pérez, de Dénia, no pudo cantar por una afonía. Todos los finalistas recibieron de manos del Regidor de Fiestas, Álvaro Sánchez, un diploma acreditativo de su participación firmado por Toni Rodríguez, coordinador del Festival.

El jurado calificador valoró la técnica, la voz, la interpretación, la calidad artística y la originalidad de los participantes. El jurado de esta edición fueron Álvaro Sánchez, el concejal de Fiestas, José Tomàs Estornell, director del Conservatorio Profesional de Música 'Josep Climent', Lourdes Micó, profesora de canto de la Asociación Artístico-Musical de Oliva, Kiko Torres, excantante de las orquestas Titanic y La Tribu, Juan Carlos Morera, presidente de la Asociación Artístico-Musical de Oliva y Juan Mata, ganador del primer Festival de la Cançó d'Oliva. Además, Milagros Pellicer, la jefa del departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Oliva, hizo de asesora y secretaria, con voz pero sin voto.

"El Festival tuvo un gran nivel, todos los finalistas tenían una gran voz, y mucho de talento, y de hecho el jurado no lo tuvo fácil para decidir. Agradecemos a todos su participación y damos la enhorabuena a los ganadores. Y muchas gracias también a Toni y a todas las personas que nos acompañaron en el público, animando a los participantes y haciendo convoy. ¡El año que viene, más y mejor!", comenta Álvaro Sánchez, concejal de Fiestas.

Marinus Franciscus recibiendo el segundo premio de la mano del concejal de Fiestas / Levante-EMV

Por su parte Yolanda Pastor, alcaldesa de Oliva dio "la enhorabuena a todos los ganadores y también a todos los participantes porque nos hicieron disfrutar y emocionar muchísimo. Tuvimos un gran festival que estoy segura de que continuará las próximas ediciones."