Los chiringuitos confrontan las posturas de los socios de gobierno de Oliva

La celebración del primer año de gobierno de Projecte Oliva y UCIN al frente del consistorio de esta ciudad no está siendo pecisamente feliz para las dos formaciones que firmaron un pacto para conformar un equipo estable. No hay declaraciones duras ni estridentes entre los socios, es cierto, pero no cabe duda que la propuesta de ampliar el horario de algunos de los chiringuitos de la playa para que pudieran prestar servicio hasta las 3 de la madrugada ha generado cierta tensión, que se ha tenido un nuevo capítulo con la comparecencia que ha protagonizado este jueves el concejal de Turismo y Playas, Salvador Llopis (UCIN).

En la misma se ha mostrado "decepcionado" al reconocer que no se puede cumplir el compromiso que asumió en Fitur el pasado mes de enero para que estos establecimientos dispusieran de más tiempo de apertura. Todo pese a que, según su criterio, "no hay ningún informe que diga que la ampliación de horarios no es posible".

A su entender, ese cambio habría sido positivo para ampliar la oferta de ocio de los jóvenes. Además, cree que mejoraría la convivencia, ya que, según ha señalado, el movimiento de grupos de jóvenes cuando se desplazan desde un chiringuito que cierra a las 12 hacia los que lo hacen a las 3 causa un ruido que ocasiona molestias a los vecinos y las vecinas. En base a ello, Llopis considera que está justificado el "interés público", que, según su versión, los informes que tiene en su poder apuntan que permitiría esa ampliación horaria.

Ese criterio, ha dicho, "me hubiera gustado que también lo hubieran tenido mis socios de gobierno", por lo que, en cierto modo, ha culpado al partido de la alcaldesa, Yolanda Pastor, de frenar esa modificación de horarios. "Yo no voy a quedar como un mentiroso, lo que dije, lo que prometí, lo he llevado hasta el final", ha señalado. Ha insistido en que "era algo que los jóvenes veían con buenos ojos y ahora tengo que ser yo quien salga aquí a decir que no puede ser". El concejal, que ha reiterado su decepción en varias ocasiones durante la intervención, ha recordado que PRO también llevaba esta propuesta en su programa electoral.

"No existe ningún informe que lo avale"

Tras la intervención de Llopis, tanto la alcaldesa, Yolanda Pastor, como el concejal de Contratación, Joan Mata, han señalado a Levante-EMV, de forma radicalmente contraria a lo que defiende el concejal de Turismo y Playas, que "no existe ningún informe jurídico que avale esa ampliación de horario". Pastor ha detallado que aún faltan dos documentos para poder cerrar el expediente, uno del secretario y otro de la Policía Local", ha indicado, pero ha insistido en que los existentes hasta el momento, "apuntan que no hay posibilidad de cambiar los horarios".

Como ha publicado este periódico, el problema principal se encuentra en el hecho de que los actuales horarios se establecieron en el pliego de condiciones que rigieron la adjudicación hace un año y se estipula, por tanto, en el contrato que firmaron las empresas que lograron llevarse la gestión de estos establecimientos.

En ese sentido, Yolanda Pastor ha explicado que su partido no va llevar a cabo ninguna gestión que no esté avalada por la legislación y ha apuntado que "una cosa es la voluntad y otra que se pueda hacer realidad". Por otra parte ha señalado que su formación política, PRO, sí que está a favor de modificar los horarios para que los chiringuitos puedan cerrar a las 3 pero ha recordado que los adjudicatarios, al firmar el contrato y presentarse al concurso, aceptaron los pliegos, donde se estipulaba el horario de apertura para cada uno de ellos y que modificarlos ahora supondría tener que volver a sacar la licitación a concurso.

Pese a la evidente discrepancia, Pastor ha afirmado, de forma tajante, que no va a cesar a Salvador Llopis, asegurando, además, que "yo tengo confianza en los doce concejales", por lo que no va a retirarle las competencia, recordando que "a principio de legislatura formé un gobierno sólido". Eso sí, la alcaldesa le ha lanzado un mensaje a su socio en el Ejecutivo: "si una persona no está agusto tiene la posibilidad de dimitir".