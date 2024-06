Palmera abre el primer trinquet de «pilota grossa» de la Safor

En alguna calle de muchos pueblos valencianos era habitual encontrarse a grupos de jóvenes y no tan jóvenes jugando a pilota, en sus diferentes modalidades, sin necesidad de protegerse las manos. La pelota de aquellos juegos, que en no pocas ocasiones congregaban a los vecinos para presenciar el ritmo de sus «estrellas» locales, no era de vaqueta, sino un conglomerado de trapo, inofensivo para aquellas manos de simples aficionados y jugaban por divertirse y por pura amistad.

Recuperar ese arte de jugar por jugar, sin ningún tipo de preparativo, y también potenciar el juego de la pilota valenciana es justamente el objetivo del Espai Trinquet que el Ayuntamiento de Palmera acaba de concluir y que inaugura este viernes en la zona del polideportivo municipal. Este espacio para jugar a «pilota grossa», como se denomina en el argot deportivo, ha sido montado gracias a una subvención de la Conselleria de Cultura y Deportes que se le concedió en la pasada legislatura y que ronda los 80.000 euros.

Palmera es el primer municipio de la Safor y el segundo de toda la Comunitat Valenciana, solo por detrás de Carlet, en contar con una instalación de este tipo. El pequeño trinquet, que tiene unas dimensiones de 22 de longitud por 3 de anchura, está diseñado por Nosaltres Espai Trinquet, y se trata de una estructura prefabricada que puede montarse en apenas tres o cuatro días, según señala Joan Talavera, un exjugador que ahora se dedica a promocionar el juego de la pilota valenciana para que este deporte pueda ser practicado por cualquier persona.

Como su nombre indica, la «pilota grossa» se juega, en las modalidades de ‘raspall’ y de ‘galotxetes’ con un esférico mucho más grande que los de vaqueta, y también mucho más blando. Así tanto los jóvenes como personas de más edad y, en general cualquier aficionado, puede iniciarse sin temor a lesionarse en este deporte que tiene su máxima expresión en las competiciones de los grandes trinquetes, pero también en las partidas «de carrer» que atraen a cientos de aficionados para ver a las grandes figuras.

Joan Talavera señala a este periódico que el origen de estas instalaciones tan singulares responde al afán de promocionar la pilota valenciana en todos los municipios, facilitando, como ocurre con otros muchos deportes, que los aficionados, entre ellos los niños y niñas, puedan jugar simplemente por placer, sin preparación previa, como se hacía antes en las calles. «Queremos que los interesados cumplan su deseo poniéndose unas deportivas y nada más», indica Talavera, quien añade que, además de Carlet y ahora Palmera, ya están trabajando para el tercer trinquet de «pilota grossa» en la localidad de Castelló de la Ribera.

El trinquet, con un moderno diseño, está construido con materiales reciclados y combinado con un gran cristal en un de los laterales que evita que la pilota se escape y permite seguir las partidas sin riesgo.

El Ayuntamiento de Palmera ha anunciado que la inauguración tendrá lulgar este viernes a las 19.30 horas, e incluirá un homenaje a los pilotaris locales que jugaban en sus calles. El acto, obviamente, incluye demostraciones y partidas inaugurales. Xispeta y Júlia se enfrentarán a Paerneret y Sonia en la primera, y después jugarán Miki y Jandro contra Marc Llopis y Blai Llopis.

«Con este trinquete optimizamos un nuevo espacio en el polideportivo e introducimos una nueva modalidad que seguro que gusta a todos los vecinos. Por eso, y para ir aprendiendo sobre este juego, animamos a todos a la inauguración», señala el ayuntamiento en un comunicado.