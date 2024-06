Oliva acull les grans finals del XXVI Trofeu Gregori Maians

El trinquet d’Oliva acull aquest dimarts la disputa de les finals del XXVI Trofeu Gregori Maians, un clàssic de l’estiu. Enguany s’han incorporat les jugadores de raspall femení i, per tant, la jornada final del torneig serà doble.

A les 17 hores lluitaran pel títol femení Victoria i Natàlia contra Aina i Amparo. Les primeres van superar a Clara, Anabel i Noèlia per 25-10 en la primera semifinal. Les seves rivals guanyaren a Erika i Joana en la segona jornada de classificació (25-0).

Seguidament, torn per als jugadors de raspall, amb la final que enfrontarà Ivan, Lorja i Bossio contra Vercher, Brisca i Raúl. El trío del subcampió individual es va desfer de Salelles II i Tonet IV per 25-10 en un dels encontres de classificació, mentre que l'equip on juguen el rest piler, Vercher, i el mitger oliver, Brisca, derrotaren a Moltó, Seve i Bossio (25-20) per estar en la gran final.

Es tracta de la primera gran final del rest de Piles, Vercher, després de la seua llarga lesió, que el va mantindre de baixa des d’agost de l’any passat fins a fa poques setmanes.

Oliva espera amb una gran expectació la disputa de les finals del seu trofeu estiuenc, que enguany ha canviat de dates per fer-se coincidir amb la programació de la Fira i Festes.