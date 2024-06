La Caixa permite un viaje inmersivo a través de la música con la exposición 'Symphony'

La Fundación "La Caixa", junto al ayuntamiento de Gandia, han inaugurado la exposición de realidad virtual 'Symphony: un viaje inédito al corazón de la música bajo la batuta de Gustavo Dudamel', con Igor Cortadellas como guionista y director. La muestra consiste en la proyección de dos películas de 12 minutos cada una en la que la el espectador se sumerge con realidad virtual en la historia y la música seduce y emociona a espectadores de todas las edades.

La exposición inmersiva se podrá visitar en el paseo del Port de forma gratuita de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 23 de la noche, con pases cada media hora, hasta el próximo 23 de julio. Luego seguirá una gira que dura diez años y que recorrerá un centenar de ciudades de España y Portugal.

"Es un proyecto que fusiona arte, música y tecnología de una manera única. Representa la unión de diferentes disciplinas para crear algo verdaderamente extraordinarios: la música se convierte en el hilo conductor de un viaje emocional de posibilidades infinitas", adelanta sobre la experiencia Miguel Ángel Vila, director del centro de Banca Privada de CaixaBank.

La primera experiencia expone en una pantalla panorámica las historias de tres músicos que diferentes países del mundo. En todos los casos reciben los mismos sonidos pero los interpretan de forma diferente en función de su cultura. Mediante el contraste que genera esa situación, el espectador descubrirá cómo los sonidos básicos se convierten en música y conectan con diferentes culturas.

Las autoridades experimentan la inmersión virtual. / Àlex Oltra

La segunda película transporta al espectador fuera de Gandia. Lo hace mediante unas gafas de realidad virtual, unos sillones de 360 grados y unos auriculares al Gran Teatre Liceu de Barcelona, donde los más de 100 músicos de la Mahler Chamber Orchestra (MCO), bajo las indicaciones del director Gustavo Dudamel, interpretan la 5ª y la 7ª sinfonía de Beethoven, la 1ª sinfonía de Mahler y la canción "Mambo" de la película West Side Story.

Además, esta segunda proyección también traslada al espectador a los talleres de un artesano que construye manualmente violines. En la película se observa el proceso de producción manual del instrumento y se utiliza la música y el sonido como hilo conductor de la historia para después explicar mediante luces, formas y flores virtuales la importancia del alma del músico a la hora de crear música. "No hay suficiente con la madera del violín o el metal de la trompeta, es imprescindible el alma del que interpreta la música", cuenta Marcel Gorgori, asesor del proyecto.

Esta exposición está enmarcada en la 29 edición de los proyectos culturales que la Fundación La Caixa presenta en Gandia. "Las exposiciones itinerantes que hace año tras año la Fundación CaixaBank ya han pasado a ser parte del paisaje veraniego del Moll dels Borja. Esto permite que la cultura vuelva a estar a pie de calle para que los gandienses y los turistas y visitantes puedan acercarse este año a un recorrido inigualable por la música clásica en un entorno inigualable a lo que es nuestro paseo del Port", comenta José Manuel Prieto, alcalde de la ciudad de Gandia.

'Symphony: un viaje inédito al corazón de la música bajo la batuta de Gustavo Dudamel' ha sido enormemente reconocida por entidades europeas y de todo el mundo, como la organización Europa Nostra o The Best in Heritage con el apoyo del Consejo Internacional de Museos (ICOM), que la galardonaron con el premio Project of Influence 2023. Además, 'Symphony' ganó en 2022 el galardón European Heritage Award en la categoría de Educación, Formación y Habilidades, con el Thea Awards, un certamen de referencia en la industria de entretenimiento temático, y con el Best Cinematic Live Action Award en el 40 Vancouver International Film Festival, además de ser finalista y mención especial de otros festivales como el Guanajuato International Film Festival de México o en el 74 Festival Internacional de Cinema de Cannes.

La orquesta que acompaña al espectador en la experiencia de realidad virtual. / Levante-EMV

La creación de Symphony ha costado cuatro años de trabajo y ha involucrado a más de 250 trabajadores entre músicos y personal técnico. Igor Cortadellas creó el guion mientras que y la empresa Glassworks se ha encargado de la postproducción, los efectos visuales y la animación en el estudio Visualice, en Londres. La grabación de los músicos se hizo en 2019 con una cámara de 360 grados en el Gran Teatre Liceu de Barcelona, pero además, todos los grupos de instrumentos se grabaron de forma individual para garantizar la máxima calidad y experiencia para el espectador.

"Este año contamos con un presupuesto de 600 millones de euros, de los que más del 60% se destina a proyectos sociales transformadores. La cultura es un motor de cambio y contribuye al progreso tanto individual como social El objetivo de nuestro programa cultural es acercar a todas las personas al arte, más allá de su religión, de su cultura o de su nivel socioeconómico", explica Soraya Casado, responsable territorial de La Caixa en la Comunitat Valenciana, sobre el compromiso de la entidad con la cultura y beneficio social.