Els equips d’Amparo i Ivan, campions del Trofeu Gregori Maians d’Oliva

El trinquet d'Oliva es va vestir aquest dimarts de gala per a acollir la doble final de raspall femení i masculí del XXVI Trofeu Gregori Maians.

La primera partida va estar marcada per una espectacular Amparo, que va saber controlar els temps de la final i secundar-se en la seua companya Ana per a derrotar juntes a Victoria i Natalia per 25-15.

La segona final es va decantar més ràpida a favor del trio d'Ivan, Lorja i Bossio, que van aconseguir vèncer amb molta confiança a l'equip format per Vercher, Brisca i Raúl per 25-10.

En la primera partida de la vesprada, Victoria i Natalia partien com a favorites. La número u sempre és una assegurança en cada torneig però esta vegada es va trobar amb una Amparo que va ser per totes des de l'inici i que va jugar a un nivell superlatiu. La de Montcada va saber guiar en tot moment a la seua companya Aina, que va anar agafant confiança i que van sumar molts mèrits per a emportar-se el títol.

Amb el dau a favor, Aina no va tindre problemes a fer el primer joc. La rèplica de la número u igualava la partida. El tercer joc va ser el més complicat per a les campiones, que van tindre Val en contra en multitud d'ocasions. La valentia d'Amparo pujant a acabar les jugades permetia una vegada i una altra mantindre el servici i no cedir. Un joc que va poder marcar la confiança de l'equip blau i en el qual Aina es queixava per moments del braç. Guanyar-ho va suposar un punt de motivació per a afrontar el següent joc, amb el qual van sorprendre trencant el servici i portant el marcador al 5-20.

Natalia no va tindre molta confiança durant tota la partida però quan tot estava més en contra va començar a aparèixer per a seguir amb vida en la partida. També reaccionava Victoria, que aguantava la final des de l'inici amb colps que despertaven els aplaudiments. Amb el 15-20, la partida es complicava per a les blaves, però una valenta Amparo no se li esborrava el somriure i en cada colp sabia que estava més prop d'aconseguir-lo. Un últim joc amb protagonisme per a la de Montcada va ser necessari per a alçar el títol al costat d'Aina.

La segona partida va arrancar de manera frenètica amb els dos equips molt agressius en els colpejos. En eixe primer envit, l'equip d'Ivan, Lorja i Bossio va ser superior i posant la partida de cara amb el 10-00. Despertava l'equip blau per mitjà de Brisca i un Vercher que aconseguia llevar-se des de la resta la pressió. Retallaven distàncies per a tindre la igualada des del dau però tampoc van poder mantindre-ho en la segona oportunitat.

El 15-05 deixava molt de cara la final per a l'equip roig, que malgrat cedir un altre joc, demostrava estar molt millor compenetrat en el trinquet. Des dels servicis d'Ivan, passant per la columna vertebral d'un inspirat Paco Lorja, i un Bossio resolutiu, van saber entendre's millor que els seus rivals per a completar una gran actuació i alçar el Trofeu Gregori Maians.

L'entrega de premis de raspall femení y masculí va estar a càrrec Lorena, Ana, Fernando, Manel del CVP d'Oliva i el seu president, Salva Garcia; així com la gerent de Ale-Hop, Pepa Monfort; la representant de Savipecho, Cristina Alcaraz; el regidor d'esports d’Oliva, Joan Mascarell; i l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor