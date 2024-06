Gandia agrupa el 88% de pisos turísticos en la costa y sortea la expulsión del centro

Barcelona lanzaba la pasada semana la bomba: quiere acabar con todos los pisos turísticos que hay registrados en la ciudad a partir del 2029. Esta afirmación ha puesto sobre el tapete el debate público de un modelo impulsado especialmente por la proliferación de plataformas digitales de alquiler, que, según denuncian, está expulsando a los vecinos y vecinas de toda la vida de los barrios más céntricos, especialmente en las grandes urbes, e incrementando los precios, que están desorbitados.

En algunas ciudades ese enfado está saltando a las calles en forma de manifestaciones en las que participan personas que sienten que están perdiendo el lugar en la que han vivido toda su vida. Es algo de lo que, de momento, Gandia se libra.

La capital de la comarca de la Safor, pese a ser un destino turístico preferente para miles de personas y uno de los puntos más visitados de la Comunitat Valenciana, especialmente por personas que provienen del centro de España, mantiene a raya este fenómeno, en parte porque concentra la inmensa mayoría de las viviendas vacacionales en la costa y este fenómeno apenas tiene incidencia en el centro.

Gandia contabiliza, según la última cifra registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con casi 1.400 viviendas turísticas, (cifra sustancialmente distinta a la de la Generalitat) que suman casi 7.500 plazas. Es la más alta registrada al menos desde 2020 y supera en 1.300 a las hoteleras. En esta estadística, además, no se contabilizan las que se alquilan sin pasar los filtros legales, es decir, entre particulares y sin estar inscritas en el registro autonómico. Evidentemente, no existe una cifra de ese «mercado negro» pero algunas voces hablan de que podrían triplicar a las legales.

Además, del total de las viviendas censadas en Gandia, un 2,5% están destinadas a alquiler vacacional, un porcentaje que alcanza su máximo nivel al incrementarse en 0,25 puntos respecto a agosto del año pasado y un 0,7% por encima de en febrero de 2023.

Con todo, Gandia no sufre, ni de lejos, el problema que sí tienen otras ciudades con las viviendas turísticas.

El motivo es que el 88,2% (6.591) del total de las plazas se encuentran en la costa, es decir, repartidas entre la playa y el Grau.

Ese paquete de pisos vacacionales es el que ha existido históricamente, aunque hasta ahora no había constancia ya que no se existía el registro de la Generalitat.

En cambio, este fenómeno no ha afectado al casco urbano y, mucho menos, al Centre Històric, donde siguen habitando eminentemente las personas que tienen su residencia en la ciudad.

No en vano, en el entorno de la calle Major y la plaza solo hay registradas seis viviendas turísticas, que suman la ínfima cantidad de 25 plazas. Ocurre lo mismo en otros distritos como la República Argentina o paseo de les Germanies, con apenas unas pocas decenas destinadas al alquiler turístico.

El concejal de Urbanismo, Vicent Mascarell, asegura no solo que en Gandia no solo no existe ningún problema con las viviendas turísticas, sino que la existencia de este producto en la playa se considera «positivo», en tanto que permite complementar la oferta hotelera, que es de 6.200 plazas.n